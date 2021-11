Home Alone nu te koop als Lego en dit kost het

Aankomende Kerst weer Home Alone kijken of de film herbeleven met Lego? Dat laatste is wel origineler!

Misschien ben je er nog niet zo mee bezig. Maar over minder dan twee maanden is het weer Kerst. En dat betekent gezellig samenkomen met familie én Home Alone kijken. Althans, de film zal gegarandeerd ergens op televisie te zien zijn. Je hebt de film waarschijnlijk al 10x, al dan niet bewust, gekeken. Tijd voor iets anders. Lego snapt dat en heeft Home Alone als bouwset uitgebracht.

Let wel. Goedkoop is de set met een prijskaartje van 249,99 euro niet. Maar besef dat dit product bestaat uit bijna 4.000 bouwstenen. Daar ben je in elk geval de twee kerstdagen meer dan zoet mee. Gezien de complexiteit van de set adviseert Lego een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Nu bestellen betekent in elk geval dat je zeker voor de feestdagen aan de slag kunt gaan met de Home Alone Lego-set. Het product is tot stand gekomen aan de hand van Lego Ideas. Naast het huis, komt de set natuurlijk met Kevin en de boeven. Maar ook de Scène met de verwarmingsketel, de Gedurfde ontsnapping waarbij Kevin tokkelt naar zijn boomhut en het modulaire busje van de boeven inclusief een koevoet en een politiepet.