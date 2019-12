Honderdduizenden slimme meters blijken oerdom

Het is wellicht nog steeds efficiënter dan dat men zelf informatie moet doorgeven, maar soepel werkt het niet.

Het was een hele tijd een discussie maar tegenwoordig kijken we niet meer om van een slimme meter in de meterkast. De automatische apparaatjes die ons energieverbruik naar verluidt nauwkeuriger bijhouden en de data automatisch versturen, blijken vooral die laatste taak behoorlijk moeilijk te vinden. Maar ja, ‘domme meters’ klinkt ook zo negatief.

Netbeheer Nederland meldt namelijk (via: FinancieelDagblad) dat maar liefst 224.000 “slimme” meters in november van dit jaar geen data hebben verstuurd. Dat is bij Stedin zo’n 3,5% van de totale hoeveelheid meters en leverancier Enexis 0,7%. In totaal zouden er in heel Nederland zo’n 6,2 miljoen slimme meters actief zijn, wat betekent dat gemiddeld ongeveer 3,6% van alle huishoudens met een slimme meter eigenlijk een flapdrol in de meterkast hebben hangen.

De reden voor het falen van de meters is niet helemaal duidelijk. Het zou voor een deel verklaard kunnen woorden door verstoring van het GSM-signaal. Een te dikke muur kan het signaal al verstoren. De informatie moet tevens een flinke afstand afleggen via netbeheerders, zendmasten en andere media dus het zou bij een van die stappen ook altijd mis kunnen gaan.

Wat ook de reden is, je verwacht natuurlijk dat de apparaten het doen; je betaalt immers voor wat het apparaatje berekent. Als ruim 1 op de 30 huishoudens geen data doorgestuurd krijgt, is af te vragen hoe groot het faalpercentage van slimme meters is. Wel zijn de meeste leveranciers bezig om het stukje technologie te verbeteren.

