Honderden onuitgebrachte PS2 games en demos opgedoken! - Apparata

Er zijn honderden nooit uitgebrachte games, demos en prototypes voor de PS2 opgedoken. Fans hebben de gigantische vondst gearchiveerd.

Een groep gameliefhebbers heeft dankzij één toegewijde fan meer dan 750 nooit uitgebrachte PS2 games en demos weten te ‘redden’. Het initiatief, codenaam Project Deluge, is bedoeld om de gaming-geschiedenis in leven te houden. De initiatiefnemers willen zoveel mogelijk van de subcultuur archiveren. Daar zitten dus nu in één klap honderden PS2-games bij die je nog kunt spelen ook.

PS2-games gearchiveerd

De groep, die HiddenPalace heet, noemt de vondst de grootste ooit. Dat alles met dank aan één fan, die alle projecten en games had bewaard. Het gaat hierbij voor de duidelijkheid niet om gelekte of gekraakte titels. HiddenPalace verzamelt kopieën van legitieme games en demos die in een ver verleden ooit aan (doorgaans failliete) tijdschriften en websites zijn gegeven.

De VideoGamesChronicle bracht het nieuws dit weekend naar buiten en momenteel staat de hele gaming-industrie te juichen vanwege de vondsten (via Polygon). Het gaat om onder andere PlayStation 2 demos, prototypes en/of preview-versies van Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Final Fantasy X-2, Spyro: Enter the Dragonfly, Ratchet & Clank (2002), Rayman 3, God of War 2, Def Jam: Fight for NY, Burnout 3 en Tony Hawk’s Pro Skater 3. Check hier de hele lijst van gearchiveerde games.

Deze verouderde items zijn op miraculeuze wijze gered van verwoesting, wegwerping, of verkoop. Dat allemaal dankzij de ‘herculeaanse’ wilskracht van één persoon. De persoon in kwestie nam het niet alleen op zich om eigenhandig een back-up van alles in zijn bezit te maken. Hij was ook nog eens zo overweldigend vriendelijk om ons mee te laten kijken en alles te preserveren. Zonder daar iets voor terug te willen. Aldus The Hidden Palace over de vondst

Met de preservering is een stukje geschiedenis van de PS2 en diens games bewaard gebleven. In totaal gaat het om bijna 900GB aan data, wat gigantisch is voor een tijdperk waarin een 8MB memory card gewoon was. De meeste van de games kun je met de technologie van tegenwoordig via een emulator op Windows spelen. Je kunt de werkwijze van het gigantische project tot slot hier teruglezen.

Lees ook: Video: eerbetoon aan (bijna) 20 jaar PlayStation