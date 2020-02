Honor 9X Pro zonder Google-diensten naar Nederland

Binnenkort kun je de nieuwe Honor 9X Pro komen in Nederland. De smartphone komt echter zonder toepassingen van Google. Onder andere YouTube, Gmail en Chrome missen daardoor.





Alle toekomstige smartphones die van Huawei en Honor op de Nederlandse markt worden uitgebracht komen zonder Google-diensten. Een nieuwe ontwikkeling waar we (en de Europese consumenten) nog even aan moeten wennen. Een andere smartphone die al reeds verkrijgbaar is in Nederland zonder de Google diensten is de Huawei Mate 30 Pro.

Honor heeft bekendgemaakt dat de 9X Pro naar Nederland komt en dus moet ook dit toestel het doen met de App Gallery van Huawei. De 9X Pro is een mid-range smartphone met keurige specificaties. Kenmerken van dit toestel zijn onder meer zijn 6.59-inch 1080p display, een Kirin 810 processor en de drie camera’s op de achterkant. Verder komt de budget smartphone met 256 GB opslag en 6 GB werkgeheugen. De batterijcapaciteit bedraagt 4.000mAh.

Vanaf maart is de nieuwe Honor 9X Pro verkrijgbaar in Nederland, maar ook onder andere Duitsland en Frankrijk. De smartphone gaat 249 euro kosten.