Honor Earbuds 3 Pro weten of jij je lekker voelt

Heb je koorts? Je oordopjes kunnen het antwoord op die vraag geven met de Honor Earbuds 3 Pro.

We rusten steeds meer op technologie. Dus is het fijn als huis-, tuin- en keukenapparatuur ook steeds slimmer worden. Dan weet je waar je aan toe bent. Honor heeft zoiets nu geïntegreerd in hun nieuwe oordopjes. Die kunnen je namelijk melden wanneer je wellicht je niet zo lekker voelt.

Honor Earbuds 3 Pro

Eerst even wat het is: de derde generatie draadloze oordopjes van Honor. Qua design lijken ze erg op de AirPods Pro. Verder werkt het ook allemaal zoals je verwacht: twee oortjes in een case die ze oplaadt, de case zelf is ook oplaadbaar en je kunt muziek luisteren, bellen en dat soort ongein. Ook hebben de Honor Earbuds 3 Pro noise cancelling, wel zo fijn om helemaal in the zone te komen.

Thermometer

Het wordt pas echt leuk bij een nieuwe feature op de Earbuds 3 Pro. De oordopjes meten namelijk je temperatuur. Met behulp van AI wordt je temperatuur bijgehouden wanneer je je oortjes in hebt. Het idee is dat je tijdens het hardlopen weet wanneer je je grenzen aan het overschrijden bent. Je krijgt namelijk een alert wanneer de temperatuur te veel boven of onder het gemiddelde zit. Dat helpt dus ook als je koorts hebt. Drie keer drukken op één van de oortjes start de meting. Handig!

24 uur

Naast deze gimmick zijn de Honor Earbuds 3 Pro precies wat je van draadloze oortjes met de ‘Pro’ benaming verwacht. De oortjes houden het 24 uur vol als je ze om de zes uur in de oplaadcase stopt. De accu in de oortjes zelf houdt het zes uur uit (als je non-stop luistert) of vier uur als je noise cancelling aan hebt staan. Lang zat, lijkt ons. Je mag ook nog kiezen tussen de kleuren wit en donkergrijs. De Earbuds 3 Pro komen spoedig op de markt voor een geschatte prijs van 199 dollar.