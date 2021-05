Honor zou zomaar Huawei's plek in Europa kunnen veroveren - Apparata

Na de afsplitsing van Huawei was het onzeker wat er van Honor zou overblijven, maar het bedrijf heeft ontzettend goed nieuws voor Europa.

Sinds de ondergang van Huawei nemen andere Chinese Android-merken de plaats van de voormalige budgetkoning over. Onder andere Xiaomi en Oppo domineren de Europese markt. Honor komt eigenlijk nooit in dat rijtje voor, maar nu blijkt dat de afsplitsing van Huawei wel eens heel erg gunstig zou kunnen zijn.

Honor krijgt weer plek in Europa

Honor heeft na de splitsing met Huawei namelijk een gloednieuwe troef in handen, zo laat het merk op Twitter weten. In een Tweet kondigt de Duitse Honor-tak een premium smartphone met Snapdragon 778 aan. Een fan vraagt vervolgens of Google Services ook naar het toestel komen.

Ja, dat kunnen we bevestigen. Maar sssss, dat wordt een verrassing. HonorDE

Met de Honor 50-serie brengt het merk voor het eerst sinds de verbanning van Huawei door de V.S. in mei van 2019 weer een toestel met Google Services uit in Europa. Daarmee komt er wederom een Chinese prijsvechter bij die hier relevant is. Want laten we eerlijk wezen, het is leuk dat je een goedkoop premium toestel kunt krijgen, maar zonder Google Services kan eigenlijk niemand met de gevestigde orde concurreren.

https://twitter.com/HonorGermany/status/1395685741779464196

Naast de high-end Honor 50-serie komt het merk ook nog met een Snapdragon 888-toestel. Het is duidelijk dat Honor een flinke aanval op de Europese markt voorbereidt met een breed scala aan smartphones. Kortom, meer concurrentie voor Xiaomi, Vivo, Oppo en OnePlus en daarmee hopelijk wederom betere, goedkopere toestellen in het verschiet!