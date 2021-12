Hoogleraar zegt dat crypto’s de toekomst zijn. Maar Bitcoin niet!

Deze hoogleraar weet het zeker: crypto’s en blockchain zijn de toekomst en gaan veel meer onderdeel worden van ons leven. Bitcoin daarentegen niet.

We kunnen er niet onderuit, crypto’s gaan ons leven nog meer beheersen. Een economieprofessor aan de Cornell University bevestigt dit. Hij zegt dat de belofte van gedecentraliseerde financiën (defi) met behulp van blockchain-technologie reëel is. Maar dat Bitcoin niet zo lang meer blijkt bestaan. Desalniettemin gaf hij toe dat Bitcoin “echt een revolutie heeft veroorzaakt die ons allemaal direct of indirect ten goede kan komen.”

Hoogleraar zegt crypto’s zijn de toekomst

Eswar Prasad, hoogleraar economie aan de Cornell University, sprak over Bitcoin, Maar ook over cryptocurrencies, blockchain-technologie, gedecentraliseerde financiën (defi) en digitale valuta’s van de centrale bank. Dit deed hij in een recent interview met CNBC, dat verleden week is gepubliceerd.

Prasad is de auteur van “The Future of Money: How the Digital Revolution is Transforming Currencies and Finance”. Hij is de senior professor handelsbeleid aan de Cornell universiteit. Daarvoor was hij hoofd van de afdeling financiële studies van de onderzoeksafdeling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). En hoofd van de afdeling China van het IMF, slimme vent kun je dus wel zeggen. Opmerkend dat blockchain-technologie “fundamenteel transformerend” zal zijn in financiën en in de manier waarop we onze dagelijkse transacties uitvoeren, zei hij het volgende.

‘De belofte van gedecentraliseerde financiering met behulp van blockchain-technologie is reëel, maar Bitcoin zelf zal misschien niet zo lang meer duren.’

Bitcoin

De hoogleraar economie legt uit: “Bitcoins gebruik van de blockchain-technologie is niet erg efficiënt. Het gebruikt een validatiemechanisme voor transacties die milieuvernietigend zijn. En niet erg goed in opschalen is.” Hij beweerde dat er nieuwere cryptocurrencies zijn die blockchain-technologie veel efficiënter gebruiken dan Bitcoin.

Aangezien Bitcoin ook niet goed dienst doet als ruilmiddel, denkt hij niet dat het een andere fundamentele waarde zal hebben dan het vertrouwen van de belegger. En andere munten hebben dat wel. Daarom zullen die meer waard worden. Hierdoor zal de waarde van Bitcoin afnemen.