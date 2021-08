Hoonigans bouwen Warthog uit Halo na [video]

En de bijzondere Warthog gebouwd door de Hoonigans is te zien in een nieuwe film met Ryan Reynolds!

Laat gekke voertuigen bouwen maar aan het team van Hoonigans over. Ze weten als geen ander knotsgekke vierwielers in elkaar te zetten. Deze nieuwste creatie is in het diepste geheim ontwikkeld. Als je fan bent van Halo ga je dit extra leuk vinden. De Hoonigans hebben namelijk de Warthog uit Halo nagebouwd.

Net als de Hoonicorn V2, is het voertuig uitgerust met een twin-turbo Ford V8 motor. Goed voor meer dan 1.000 pk. De auto was recent te zien op de rode loper bij de première van Free Guy. De nieuwste film met Ryan Reynolds. In de film speelt de Hoonigans Warthog een belangrijke rol.

Het voertuig staat op een speciale offroad ophanging en beschikt over 43-inch grote banden. Daarnaast kunnen de achterwielen ook meesturen voor een compacte draaicirkel en betere grip.

Vanaf september komt op het YouTube-kanaal van Hoonigans een serie over hoe ze de Warthog hebben gebouwd. Free Guy is vanaf 11 augustus te zien in de bioscoop. De film betref een Amerikaanse sciencefiction-actiekomedie. De regie is in handen van Shawn Levy, het scenario is geschreven door Matt Lieberman en Zak Penn.

Fotocredit: Hoonigans via Instagram