Hoppa! De crypto Shiba Inu stijgt enorm

Shiba Inu

In een weekje tijd stijgt de meme-munt Shiba Inu hard. En dat terwijl het de weken ervoor kommer en kwel was. Hoe kan dat?

Eerder schreven we nog dat de munt hard getroffen werd, maar daar lijkt alweer verandering in te komen. Zo volatiel kan een crypto zijn, zeker meme-munten. Shiba Inu (SHIBA) is dan ook afgelopen week met 58 procent gestegen!

Shiba Inu stijgt

Lekker als je tijdens de dip ingekocht hebt. De reden dat de munt opeens stijgt, is omdat de markt weer positief is en wat andere berichten van het bedrijf zelf. Het team heeft namelijk aangekondigd om de metaverse in te gaan. Dit gaan ze doen door een ‘land’ te creëren. Digitaal wel te verstaan en ze noemen het Shiba Lands. Het land is al klaar voor verkoop en veiling. De metaverse kennen we als een virtuele wereld waar mensen met elkaar kunnen praten via 3D avatars.

New Blog: A METAVERSE Story that begins… with an update!



🏡 Introducing Lands, a queue system, and more!

🦮 $LEASH holders will be the first to gain access to Shiba Inu Metaverse Lands.



Read more… https://t.co/S758ClAbRC — Shib (@Shibtoken) February 8, 2022

Digitaal land

Investeerders die willen profiteren van deze potentiele hype moeten Doge Killer (LEASH) kopen en deze vasthouden. LEASH is een token gemaakt door SHIBA. In een blogpost leggen de makers het uit. Je krijgt dus een plaats in de wachtrij van de SHIBA metaverse door Doge Killer-tokens te hebben. Je kan land kopen met deze tokens als het in de verkoop gaat. Het bedrijf zegt zelf:

“Over het algemeen ligt onze focus niet alleen op het ontwrichten van de Metaverse-industrie, maar ook op vele industrieën in en buiten de cryptowereld. Onze Metaverse dient als een anker in ons ecosysteem. Dit omdat we nog meer nut, projecten en voordelen toevoegen voor onze geliefde ShibArmy, de beste crypto-gemeenschap die er is.”

De marketingstrategie lijkt te werken want de tokens stijgen hard. In zeven dagen tijd met wel meer dan 130%.