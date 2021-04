Hoppa! Nu nog meer App- Store klassiekers spelen - Apparata

@Apple

We houden van oude game-klassiekers. Nu brengt Apple nog meer App- Store klassiekers naar Apple Arcade!

Het spelen van App- Store klassiekers brengt ons terug naar de tijd dat we nog jong(er) waren. Het is gewoon leuk om die spellen weer eens te spelen, waar je vroeger zoveel plezier aan had. Apple heeft een flinke uitbreiding aangekondigd van dit soort games.

Apple Arcade

In 2019 begon Apple met Arcade. De dienst had snel een verzameling van honderd spellen. Het bedrijf beschrijft de dienst als: ‘Apple Arcade biedt baanbrekende, unieke voordelen waar spelers dol op zijn: geen advertenties, geen in-app-aankopen, ondersteuning voor de hoge privacynormen van Apple en één all-inclusive abonnementsaanbieding met toegang voor maximaal zes gezinsleden’.

Er worden dus meer spellen toegevoegd aan de dienst, die zich aansluiten bij de steeds groter wordende catalogus van Arcade Orginals. Hier zitten al veel populaire titels van bekende merken in, zoals ‘LEGO Brawls’, ‘Sonic Racing’, ‘Crossy Road Castle’ en ‘SpongeBob: Patty’ Pursuit ‘, evenals hits als’ Sneaky Sasquatch ‘,’ WHAT THE GOLF? ‘en’ Grindstone ‘. Om gebruik te maken van de dienst moet je natuurlijk wel een bescheiden bedrag per maand voor betalen.

Nieuwe games

Vandaag heeft Apple aangekondigd dat Arcade uitgebreid gaat worden met twee nieuwe categorieën. Deze heten App Store Greats en Timeless Classics. Hiermee komen er in één keer dertig nieuwe spellen bij. De spellen zijn vanaf nu speelbaar op je iPhone en iPad.

De spellen die zijn toegevoegd zijn bijvoorbeeld Fruit Ninja, Threes, Monument Valley en Mini Metro. Nieuwe Timeless Classics games zijn onder andere Good Sudoku by Zachc Gage, Chess – Play & Learn en Backgammon. Gelukkig vallen de nieuwe categorieën allemaal onder het Arcade lidmaatschap, extra betalen is dus niet nodig.

Afbeelding via Apple

Nieuwsgierig geworden en wil je meer te weten komen over alle spellen? Je kunt de nieuwe spellen vinden bij Apple Arcade en ga op zoek naar die klassieker die je terug neemt in de tijd. Veel plezier.