Horizon Forbidden West PS4 upgraden naar PS5 kost 90 euro

Even goed opletten als je Horizon Forbidden West gaat kopen. De standaard versie op de PlayStation 4 is niet te upgraden naar de PlayStation 5.

Ja, de release van de nieuwste Horizon game duurt nog wel even. De release van de game staat gepland voor februari 2022. De Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games heeft echter de eerste belangrijke informatie bekendgemaakt. En deze info is relevant voor een ieder die nu nog een PS4 heeft en overweegt een PS5 te kopen.

Met de meeste games is het zo dat je de upgrade van PS4 naar PS5 kosteloos of tegen een kleine vergoeding kunt maken. In het geval van Horizon Forbidden West zit de vork iets anders in de steel. Er komen meerdere varianten van het spel. Sommige varianten kunnen wel de upgrade maken en anderen weer niet. We zetten het voor je op een rijtje.

Horizon Forbidden West PS4 kan niet upgraden

Standard Edition – € 70,-

Special Edition € 80,-

Horizon Forbidden West PS4 kan wél upgraden

Digital Deluxe € 90,-

Collectors Edition € 200,-

Regalla Edition € 270,-

Toch wel belangrijk om even in de gaten te houden. Je moet dus minimaal negentig euro uitgeven om de PlayStation 4 en PS5 versie van Forbidden West te kunnen spelen. Of wachten op een aanbieding, maar dan zitten we alweer ver in 2022.