Horloge van plastic kost 1.000 euro

Een plastic horloge en er toch 1.000 euro voor moeten betalen. Wat is dit?

Een luxe uurwerk van bijvoorbeeld staal, bronze, goud of titanium. Ja, de prijzen kunnen dan begrijpelijk behoorlijk oplopen. Maar een horloge gemaakt van plastic dat ook relatief peperduur is? Dat klinkt een beetje gek.

Context maakt alles duidelijk. Al kun je nog steeds een mening hebben over het prijskaartje natuurlijk. Tom Ford heeft een bijzonder horloge uitgebracht. Het uurwerk is gemaakt van honderd procent gerecycled plastic. Het gaat hier om afval dat afkomstig is uit de oceaan.

De case is 27 mm groot en het model komt verkrijgbaar in de kleuren wit of zwart. Voor 1.000 euro kun je een exemplaar kopen via de webshop van het merk. In de oceaan drijft ongelofelijk veel plastic afval. Een milieuramp dat met name de laatste jaren meer onder de aandacht is gekomen.

Diverse bedrijven zijn gespecialiseerd in het opruimen van afval uit de oceaan, om het vervolgens te recyclen. Van dat gerecyclede materiaal kun je van alles maken. Zelfs een horloge!

Het uurwerk van Tom Ford bestaat naast honderd procent gerecycled plastic, ook uit staal om zo nog een premium uitstraling te hebben. De vraag is natuurlijk: wit of zwart?