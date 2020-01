‘Horror-weekend’ voor Netflix [video]

The Big Bang Theory, Megxit, dopamine en Ares komen allemaal voorbij.





Netflix is dit weekend veel in het nieuws. Naast de gebruikelijke releases is er deze keer ook veel ander nieuws te melden, dus tijd voor een update.

Allereerst blijkt dat Netflix bijdraagt aan gezondheidsproblemen. Britse psychologen slaan alarm over de binge-verslaving. Daarmee bedoelen ze niet dat een avondje bankhangen met popcorn en afstandsbediening op de bank verslavend kan zijn. Het gaat in de gevallen die zij behandelen veel verder. Volgens de analyses zorgt het gebruik van cliffhangers voor de aanmaak van dopamine en daarmee voor serieuze invloed op de geest van de verslaafde bingewatcher.

Over cliffhangers gesproken, Netflix-baas Ted Sarandos sprak zijn interesse uit om Harry en Meghan na hun Megxit aan Netflix te binden voor een aantal filmprojecten. Hiermee zouden ze in de voetsporen treden van de Obama’s, die inmiddels ook voor Netflix aan de slag zijn. Daarbij wordt ‘The Crown’ dan ineens wel erg realistisch. Overigens is het geen uitgemaakte zaak dat de uitgetreden royals bij Netflix aanschuiven. Zo werkt Meghan een een voice-over project voor Disney Plus en produceert Harry samen met Oprah een serie voor Apple TV.

Netflix houdt klaarblijkelijk ook de opties open. De streamer kondigde namelijk een ‘first look deal‘ aan met Bill Prady, mede-ontwikkelaar van ‘The Big Bang Theory’. Prady gaat voor Netflix series produceren op het gebied van drama, science fiction, comedy en fantasy. Er valt dus veel moois te verwachten.

Tot slot ging bij Netflix Nederland de horror-serie Ares in première. In een filmpje deelt Netflix de eerste reacties van de Nederlandse fans. Heeft dit invloed op jouw dopamine-niveau?

Foto: Netflix