Hot Wheels onthult Tesla Cybertruck voor 368 euro

De Tesla Cybertruck van Hot Wheels komt inclusief de kapotte ramen.





Liefhebbers van auto’s op schaalmodellen moeten nu opletten. Hot Wheels heeft een apart voertuig in het gamma opgenomen. Het gaat hier om de uitgesproken Tesla Cybertruck!

De elektrische auto is zeer authentiek. Deze Cybertruck komt namelijk met de kapotte ramen. Een verwijzing naar de presentatie van de Tesla. Op het podium gooide iemand de ramen in, terwijl Elon beweerde dat de ramen juist onverwoestbaar moesten zijn.

De Hot Wheels Cybertruck is een RC-auto en heeft een topsnelheid van 40 km/u. Met de aankoop krijg je een afstandsbediening om het voertuig mee te besturen. Een leuk detail is dat zowel de koplampen als de achterlichten echt kunnen branden. Maar ja, dat mag ook wel voor de prijs die Hot Wheels op de Tesla heeft geplakt. De speelgoedfabrikant vraagt in de Verenigde Staten 400 dollar voor de RC-auto. Dat is omgerekend 368 euro.

De Tesla is 1/10 van een echte Cybertruck. Het ding komt in gelimiteerde oplage op de markt, dus je moet er snel bij zijn!