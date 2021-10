Hou deze 5 winkels in de gaten voor PlayStation 5 voorraden

De PlayStation 5 voorraden gaan er altijd hard doorheen. Hou deze winkels in de gaten om zo veel mogelijk kans te maken op een exemplaar.

19 november 2020. Dat was het moment dat de PlayStation 5 officieel verkrijgbaar zou zijn in de winkel. Van die verkrijgbaarheid is helaas nauwelijks sprake. Dat is nu, bijna een jaar later, nog altijd het geval. Sterker nog. De verwachting is dat tot het einde van dit jaar en voor een groot deel van 2022 de PS5 mondjesmaat verkrijgbaar zal zijn. Frustrerend, we kunnen het ons voorstellen. Er zijn een aantal (online) winkels in Nederland die je in de gaten moet houden voor PlayStation 5 voorraden.

Hieronder een korte opsomming van die 5 winkels. Al deze winkels organiseren geregeld koopmomenten. Dat zijn willekeurige momenten, niemand weet van tevoren wanneer ze een selectie verkopen. Binnen enkele minuten zijn de consoles weer uitverkocht. Door meerdere winkels in de gaten te houden vergroot jij je kansen. Wel zo fijn. Hieronder de winkels waar we het over hebben.

Bol.com

MediaMarkt

BCC

Coolblue

Nedgame

Er zijn ook andere winkels buiten dit lijstje waar je de voorraad kan proberen in de gaten te houden. Denk aan onder andere Intertoys. Met bovengenoemde vijf winkels heb je echter de meeste kans omdat ze goed communiceren over de PlayStation 5 voorraden naar klanten. Bijvoorbeeld door je aan te melden voor een notificatie e-mail. Succes en scoor die PS5 zodat je lekker games kunt spelen!