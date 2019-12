Hou je Apple AirPods in topconditie met dit mooie hoesje

Wees zuinig op je spullen. In stijl.

Onderweg, maar je hebt je AirPods niet in? Dan wil je ze natuurlijk netjes opbergen. Dat kan met de case van Apple zelf. Laten we echter eerlijk zijn. Het is niet moeders mooiste hoesje.

Via een derde partij kun je een mooi alternatief op de kop tikken. Bijvoorbeeld deze nieuwe accessoire van Twelve South. Dit bedrijf komt met een modieus bewaartasje voor de AirPods van Apple. Ze noemen het de AirSnap Pro en vanaf heden kun je een pre-order plaatsen.

Twelve South had al eerder een vergelijkbare case voor de reguliere AirPods onder de naam AirSnap. Met de Pro bieden ze nu ook een product voor je AirPods Pro om deze netjes te houden.

Onderaan de case is een uitsparing voor je Lightning-poort. Er is tevens ondersteuning voor draadloos laden middels Qi-technologie. De AirSnap Pro komt in de kleuren cognac, zwart of blauw en kost 39,99 dollar. Voor de Kerst in huis gaat niet lukken, maar begin 2020 moet je ze toch wel hebben.