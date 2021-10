Hou niet alleen Bitcoin, maar ook Ethereum in de gaten!

Ethereum, de bekendste cryptocoin na Bitcoin, groeit en de koers ziet er goed uit. Ongetwijfeld met dank aan het nieuwe record van Bitcoin.

Gisteren was het dan eindelijk zover. Bitcoin stond op een nieuw record. Eerder dit jaar wist de bekendste cryptomunt ter wereld al een record aan te tikken. Dat record werd gisteren neergemaaid met weer een nieuw succesje. Bitcoin doorbrak de all time high en steeg naar 66.000 dollar. Maar BTC is niet alleen. Ethereum groeit ook enorm en staat op het punt om tevens een ATH te raken.

Ethereum koers

Investeerders zullen naast Bitcoin, ook interesse hebben in Ethereum. Simpelweg omdat je met ETH mogelijk meer geld kan verdienen. De koers staat veel lager in vergelijking met Bitcoin. Het gevaar is echter denken dat ETH hetzelfde niveau van Bitcoin kan bereiken. Niemand weet of dat ook echt zo is, maar met een waarde van meer dan 4.000 dollar is er veel potentieel.

Daarover gesproken. De all time high van Ethereum werd bereikt met een prijs van 4.379 dollar. Op het moment van schrijven staat de koers op 4.164 dollar via Coindesk. Kortom, de kans is aanwezig dat ETH vandaag een nieuwe ATH gaat halen, net zoals Bitcoin gisteren deed. Daarmee lift de altcoin mee op het succes van de daddy van alle crypto. En dat is goed nieuws voor altcoins.