Gunt Apple datingapps in Nederland eindelijk definitief meer?

Apple past voor de zoveelste keer het beleid in de App Store aan voor datingapps in Nederland, maar is het nu definitief genoeg?

Het gejojo omtrent Apple en het App Store-beleid lijkt tot een einde te komen. De techgigant heeft voor de zoveelste keer in korte tijd aanpassingen gemaakt aan de manier waarop datingapps in Nederland geld mogen verdienen. Het is nu aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om het beleid al dan niet definitief goed te keuren.

Is Apple lief voor datingapps in Nederland?

Applicaties mogen al langere tijd van een eigen betalingssysteem gebruikmaken in de App Store. Maar voor datingapps gold in Nederland een vreemde regel waardoor het volgens de ACM onredelijk werd. Datingapps moesten bij ons een aparte App Store-variant uitbrengen om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Deze week heeft Apple het beleid in de virtuele winkel voor de zoveelste keer aangepast. Dit moest onderhand wel, gezien de ACM het bedrijf keer op keer miljoenenboetes oplegde. Als het goed is, blijft het dan eindelijk bij deze constructie. Daar moet de ACM nu over beslissen en kan eventueel nog meer boetes uitdelen. Maar Apple is hoe dan ook niet tevreden.

Niet van harte

Want hoewel Apple datingapps in Nederland nu een betalingssysteem van derden gunt, doet de techgigant dit niet van harte. Het bedrijf tekent bezwaar aan omdat het nieuwe systeem ‘niet in het belang is van de privacy en dataveiligheid van gebruikers’ zou zijn.

Apple speelt wel vaker deze kaart; onder het mom van veiligheid voor de gebruiker worden externe systemen niet toegelaten. Het probleem is dat de keuzevrijheid van gebruikers en ontwikkelaars daardoor geschaad wordt.