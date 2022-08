House of the Dragon groot succes in Nederland

De nieuwe hitserie House of the Dragon kan op een hoop aandacht rekenen vanuit Nederland.

Ja, dat is toch even spannend. Kijken we naar het niveau Game of Thrones of is House of the Dragon een tegenvaller? Dat wilden ook veel Nederlanders weten. De serie ging afgelopen maandag in première op HBO Max. De streamingdienst heeft nu bekendgemaakt dat het de grootste lancering in de geschiedenis van HBO en HBO Max in Nederland is.

House of the Dragon Nederland

De kijkcijfers zijn goed voor een nieuw record. Sterker nog, De kijkuren van de eerste aflevering overtroffen alle verwachtingen, aldus HBO Max. De eerste aflevering ging maandagochtend om 3 uur ’s ochtends live op HBO Max in 21 Europese landen.

In de Verenigde Staten trok de première van House of the Dragon zondagavond 10 miljoen kijkers op HBO en HBO Max, cijfers over Nederland zijn niet bekendgemaakt.

De komende negen maandagen verschijnt er elke week een nieuwe aflevering. De serie speelt zich 200 jaar voor de gebeurtenissen van Game of Thrones af en vertelt het verhaal van House Targaryen.