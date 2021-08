How I Met Your Mother-acteur verkoopt miljoenenhuis

Het knusse appartement in New York van How I Met Your Mother-acteur Neil Patrick Harris (Barney) staat te koop.

Of je nog ergens zeven miljoen dollar hebt liggen. Want dat is wat Neil Patrick Harris en zijn man graag zien voor hun appartement in New York. De woning is gelokaliseerd in de wijk Haarlem in het noorden van Manhattan.

Neil Patrick Harris appartement

Als je denkt aan New York denk je niet meteen aan een ruim appartement. Vergis je echter niet in dit huis. Het omvat namelijk vijf verdiepingen. Ruimte zat dus. Het stel kocht de woning in 2013. Daarna begon een grote restauratie om het pand uit 1908 helemaal op te knappen. Uiteindelijk hebben de twee er niet heel lang van genoten, want binnen enkele jaren is besloten het appartement weer te koop te zetten.

De verkoop van het appartement van Neil Patrick Harris appartement en zijn man verloopt via Compass. De exacte vraagprijs is 7.325.000 dollar. Het appartement beschikt onder andere over vijf slaapkamers en zes badkamers. Om nog maar te zwijgen over de wijnkelder en het in huis theater. Ga je naar buiten sta je pal in het bruisende en culturele Harlem. Met de metro ben je zo in het centrum van de stad, met onder andere het wereldberoemde Central Park en Times Square.