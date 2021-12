How to: controleren of je gerepareerde iPhone Apple onderdelen bevat

Is je iPhone met goedkope materialen of met echte Apple onderdelen gerepareerd in het verleden? Dat kun je nu zelf controleren!

Handig in het aankoopproces, of gewoon even om te controleren als je al een iPhone hebt die een keer gerepareerd is. Met name als je interesse hebt in een refurbished iPhone is deze how to ontzettend aan te raden. Je kunt namelijk gewoon zelf even controleren hoe de vork in de steel zit.

iPhone onderdelen

Met de aankomende update, iOS versie 15.2, is het zover. Dan krijgen iPhone-bezitters de macht om te controleren of de telefoon met echte Apple onderdelen is gerepareerd. Met een moderne auto is het al heel gewoon dat je via de boordcomputer kunt zien welke onderdelen zijn vervangen. Zoiets vergelijkbaars kun je straks met de iPhone doen. Meer informatie staat omschreven op de support pagina van Apple.

In Instellingen ga je naar Algemeen en vervolgens klik je op het menu over je iPhone. Daar kun je allerlei informatie over je specifieke toestel aflezen. Maar met iOS 15.2 ook de reparatiegeschiedenis van het toestel. Daarmee krijg je niet alleen te zien of er officiële Apple onderdelen zijn gebruikt, maar ook of het ding überhaupt een keer gerepareerd is. Mocht je een refurbished iPhone overwegen, dan kun je in een opslag zien of de telefoon nieuwe, kwalitatieve, onderdelen bevat.