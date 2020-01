How to: Disney+ content downloaden en offline kijken

Zo download je content om later offline te bekijken op je smartphone.





Soms moet je aan het einde van de maand even op een houtje bijten omdat je bundel op is. Dan kan dat in de weg staan van het bingen van je favoriete shows op Disney+. Gelukkig kun je thuis onbeperkt content downloaden op je smartphone, waarna je lekker in de trein, bij de tandarts of tijdens een heel saai college offline Disney+-content kunt checken. Zo doe je dat.

Disney+ heeft net zoals Netflix een download-functie waarbij je offline content kunt checken die je op je smartphone hebt opgeslagen. Netflix biedt het al lang aan en heeft een hele handige Smart Download-functie, maar beperkt je wel in hoeveel je opslaat en hoe lang je de content kunt kijken voordat het niet meer toegankelijk is.

Op Disney+ is het minder beperkt (maar het aanbod is dat natuurlijk ook). Het enige wat je nodig hebt is een smartphone en een account. Vervolgens loop je de volgende stappen door:

Installeer de Dinsey+ app voor iOS of Android

voor iOS of Android Open de app en log in op je account

op je account Kies iets leuks uit

iets leuks uit Klik op het download-pijltje

In de balk onderin kun je het downloads-tabblad selecteren. Hier check je al je opgeslagen content

Zoals gezegd, je kan in principe zoveel content downloaden als je wilt; de data wordt offline opgeslagen dus zodra je smartphone vol is, is het afgelopen met de pret. Houd er daarbij nog wel rekening mee dat je in de instellingen (via je profiel) de downloadkwaliteit kan aanpassen. Hier kun je eventueel een hoop opslagruimte mee besparen.

Foto @Disney

