How to: Samsung Galaxy S20 serie als draadloze oplader

Handig in noodgevallen, maar te beperkt voor dagelijks gebruik.





De Samsung Galaxy S20 – serie is natuurlijk alweer even op de markt. Inmiddels hebben de tech-specialisten dan ook alle tijd gehad om de nieuwste snufjes te proberen en die met ons te delen. Een van de opvallende eigenschappen is dat de Samsung Galaxy S20 – serie ook kunt gebruiken als draadloze oplader voor andere apparaten.

Voordat we uitleggen hoe dit werkt zetten we wat basisprincipes op een rij. Allereerst moeten we een claim van Samsung nuanceren. Zij stellen namelijk dat de functie speciaal ontwikkeld is voor het opladen van de Samsung Galaxy Watch Active 2 en Galaxy Buds+. Dat mag zo zijn, maar in de praktijk werkt de functie om elk ander apparaat dat voorzien is van Qi-technologie op te laden.

Dit is echter geen seintje om direct alle apparatuur razendsnel te laden met jouw nieuwste Samsung S20 (Plus of Ultra). Allereerst moet je namelijk nog minimaal 30% batterijcapaciteit op jouw smartphone hebben om jouw toestel als lader te kunnen gebruiken. Hier moet je vooral op letten als je jouw ververssingssnelheid op 120 Hz hebt ingesteld.

Daarnaast is de laadsnelheid, voorzichtig gezegd, niet al te hoog. Waar normale ‘fast charger’ laders minimaal 15W halen, haalt de Samsung smartphone nog niet de helft.

Als je toch draadloos wilt laden is de werking erg eenvoudig. Door dubbel te klikken op jouw scherm verschijnen de notificaties. Een van de knoppen is bestemd voor ‘wireless power share’. Wanneer je dit activeert en het op te laden apparaat op het midden van de achterkant van jouw smartphone zet gaat het laden vanzelf van start.

De instellingen voor ‘wireless power share’ kun je uiteraard via het instellingenmenu aanpassen. Je kunt daar ook de benodigde batterijcapaciteit van jouw smartphone instellen, maar zoals gezegd kan je niet lager dan 30%.

Bron: Sammobile