How to: Snipen in Warzone en Modern Warfare

Snipen in Call of Duty: Warzone en Modern Warfare is lastig, maar met de Drag Scoping techniek uit deze how to kun je snipen als de pro’s.

Call of Duty: Modern Warfare en Warzone zitten boordevol wapens. Maar als console-speler ben je misschien niet zo comfortabel met snipen. Precisie met een controller is lastig, bovenop de andere nadelen die je als console-speler hebt. Toch is er een techniek die snipen in Warzone en Modern Warfare relatief gemakkelijk maakt, zelfs als je met controller speelt. In deze how to leer je hoe je Drag Scoping toepast.

Snipen in Warzone en Modern Warfare

Het gebruik van een scherpschuttersgeweer in Warzone en Modern Warfare is behoorlijk bevredigend. Door de snelle time-to-kill is één schot met een sniper doorgaans genoeg om je tegenstander uit te schakelen. Maar voor velen zal snipen soms een beetje ongemakkelijk aanvoelen, zeker met controller. Je moet immers hele kleine bewegingen maken om je doelwit te kunnen raken, toch? Nee!

In de onderstaande video legt YouTuber en sniping-god IceManIsaac uit hoe je goed kunt worden in snipen. Er zijn namelijk drie technieken die je kunt toepassen. Hard Scoping is als je de tijd neemt om precies te mikken op je doelwit. Hiervoor moet je doelwit stilstaan, wat eigenlijk nooit voorkomt. De tweede optie, Quick Scoping, is behoorlijk ingewikkeld en vergt heel veel oefening.

Drag Scoping

Dat brengt ons bij de derde smaak, Drag Scoping. Deze techniek is eigenlijk altijd relevant en moet de manier waarop je naar sniping in Warzone en Modern Warfare kijkt veranderen. In plaats van perfect je doelwit zoeken met je rechter stick, concentreer je je voornamelijk op de trigger.

Je beweegt de crosshair in een rechte lijn over je doelwit heen. Op het moment dat je het hoofd van je tegenstander ziet, schiet je. Hierdoor wordt snipen veel meer een oefening in timing, niet in precies mikken. Ook op de PC werkt deze techniek ontzettend goed.

In de (ietwat lange) video start de YouTuber bij het uitpluizen van de beste settings voor je controller. Ook detailleert hij hoe de aim assist met een controller werkt en hoe Drag Scoping daar gebruik van maakt. Aan het einde van de video zijn er zelfs nog een hoop extra tips over beweging, controller-grips en extra technieken die je kunt toepassen.

