How to: Zo kun je een WhatsApp account verwijderen - Apparata

In dit artikel leggen we uit hoe je een WhatsApp account moet verwijderen op Android en iOS.

Hoewel WhatsApp de controversiële aanpassing van gebruikersvoorwaarden nog even uitstelt, is er veel kritiek op de chatdienst. Veel mensen hebben niet meer het gevoel dat er serieus met hun data omgegaan wordt. Mocht jij een van die gebruikers zijn en bijvoorbeeld naar Signal over willen steppen, check je hier hoe je het beste je WhatsApp account kunt verwijderen.

WhatsApp account verwijderen

WhatsApp staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Het bedrijf werd 2014 overgekocht door Facebook en groeide uit tot de meest gebruikte messaging app ter wereld. Die overname bleek daarentegen juist de doorn in het oog van vele gebruikers.

Het sociale medium is immers niets meer dan een reclamebedrijf. Wat je privé in een gesprek bespreekt zou nu in de handen van dat reclamebedrijf terecht komen. Volgens WhatsApp zelf (link in de intro) is dat niet zo. Toch verliezen veel gebruikers hun vertrouwen in WhatsApp.

Mocht je dit het gepaste moment vinden om je WhatsApp account te verwijderen, zoek dan niet verder. Het is namelijk uitzonderlijk makkelijk om dat te doen. Het grote nadeel is dat je dan niet meer kunt chatten met al je vrienden; doorgaans gebruikt iedereen WhatsApp en het kost redelijk wat moeite om iedereen die je kent over te laten stappen.

Hoe dan ook, zo verwijder je je WhatsApp account op Android:

Open WhatsApp

Tik op de drie puntjes rechts bovenin en kies Instellingen

rechts bovenin en kies Selecteer Account en kies Mijn account verwijderen

en kies Vul hier je gebruikte Telefoonnummer in en druk op Mijn account verwijderen

Op iOS smartphones verloopt het verwijderen van je WhatsApp account in principe hetzelfde. In de Instellingen ga je onder Account naar Verwijder mijn account en voer je wederom je gebruikte telefoonnummer in.

Voilà, je account is nu definitief verwijderd, inclusief je chatgeschiedenis, back-ups en het risico dat je data op een of andere manier gebruikt wordt.

Lees ook: Officieel: Zo zet je WhatsApp Dark Mode aan (Android en iOS)