HP 14-inch Spectre x360 is een OLED pareltje - Apparata

De Spectre x360 lineup van HP heeft een update gekregen. Met een OLED scherm én Intel Evo ondersteuning.

De bestaande laptops in de reeks hebben nu Intel Evo, wat betekent dat ze zijn uitgerust met de elfde generatie Intel chips. Ook is er een nieuwe instapper in vorm van de HP 14-inch Spectre x360.

Deze 14-inch Spectre x360 heeft een 13.5-inch 3:2 scherm. Met deze aparte ratio zegt HP dat je makkelijker verticale content kunt bekijken dan op een standaard 16:9 scherm. De laptop gaat meer dan 10 uur mee op een volle accu en is uitgerust met een 4.7GHz Intel Core i7-1165G7 processor. Met de software introduceert het merk een nieuw trucje om de productiviteit te verbeteren. Het heet Focus Mode en dimt niet gebruikte apps op de achtergrond zodat ze je niet afleiden. Deze slimme functie heeft uiteraard ook weer een positief effect op de accuduur Qua opslag valt er weinig te klagen. Er is een 1 TB SSD en je hebt 16 GB werkgeheugen.

Voor nu zijn alleen de Amerikaanse prijzen bekend van de HP 14-inch Spectre x360. Het begint bij 1.200 dollar voor deze laptop. Voor de Nederlandse prijs moeten we nog even geduld hebben. Deze volgt ongetwijfeld in een later stadium.