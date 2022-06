Hu! Deze motor kan zowel op de weg als op het spoor rijden

London International Creative Competition

Je kunt met deze motor beter gebruik maken van het spoor, omdat het geval geschikt is om er op te rijden.

Wij hier bij Apparata hebben een lichte voorkeur om lekker met de auto te rijden in plaats van de trein. Maar dit innovatieve apparaat kan daar verandering in brengen. Echter, de Nederlandse overheid zal het niet snel goedkeuren.

Motor voor op het spoor

We noemen het de spoorwegmotorfiets. Ja, het klinkt als iets dat (nog) niet bestaat. En dat klopt. Kunstenaar Heqi Wang heeft een unieke oplossing bedacht voor het reizen over het spoor. Dit kan bijvoorbeeld voor spooronderhoudsmedewerkers goed uitkomen, maar ook voor forenzen. Hij heeft een elektrische motor voor tweeërlei gebruik ontworpen die gemakkelijk op het spoor kan springen en ook als stijlvol ritje op gewone wegen kan dienen.

Het ontwerp van de fiets is nogal futuristisch. Het wordt geleverd met wielen zonder naaf en, in tegenstelling tot gewone motorfietsen, is de lange wielbasis naar voren verschoven in plaats van naar achteren. In de spoorwegmodus bewegen de schuifpanelen aan de zijkant om op de rails te klikken. Opvallen doet het ook in zijn feloranje kleur. Hierdoor val je goed op, zeker op de spoorwegen die doorgaans niet goed verlicht zijn.

Kedeng kedeng

In de wegmodus hoeft de rijder alleen de schuifpanelen terug naar hun opwaartse positie te verplaatsen. Om het evenwicht te bewaren tijdens scherpe bochten bij hoge snelheden, is de elektromotor van de fiets in het midden geplaatst.

Het idee is nog een idee. We zullen het dus niet snel voorbij zien razen als je op het perron staat de wachten op de volgende trein.