Huawei en TomTom gaan voortaan hand in hand

Huawei en TomTom gaan samenwerken om navigatie ook naar gebruikers van de verbannen smartphone-fabrikant te brengen.

Het zat er al aan te komen, maar nu is het officieel. Huawei en TomTom starten een samenwerking om navigatie naar de verbannen smartphone-fabrikant te brengen. In een persbericht laat het Chinese merk weten vanaf nu de TomTom navigatie-app aan te bieden in de toegewijde app-winkel.

Huawei en TomTom werken samen

Sinds Huawei het op de stok kreeg met de Amerikaanse overheid, is het lastig geworden voor het Chinese bedrijf om dezelfde services aan te bieden, die we al gewend waren. Google levert immers allerlei integrale smartphone-services als Gmail, de Play Store en natuurlijk Google Maps.

Voor die laatste is nu een oplossing gevonden. Het Nederlandse TomTom gaat namelijk hun navigatie aanbieden aan Huawei-gebruikers. Via Huawei’s eigen virtuele app-winkel, de AppGallery, kunnen gebruikers TomTom GO Navigation downloaden.

TomTom houdt de wereld in beweging met onze innovatieve precisie-technologieën. Honderden miljoenen mensen vertrouwen wereldwijd onze services. We zijn blij om samen te werken met Huawei, een ander vooraanstaand bedrijf op het gebied van technologie. Samen brengen we onze visie van een veiligere, schonere, file-vrije wereld een stapje dichter bij de realiteit. Carol Picou-Katmann, Senior Director of Consumer Marketing & Product Experience van TomTom

Privacy staat voorop

Ironisch genoeg heeft TomTom privacy hoog in het vaandel staan. Huawei werd immers door de Verenigde Staten verbannen omdat ze naar verluidt persoonsgegevens met de Chinese overheid zouden delen. Maar dat zit bij TomTom wel snor.

De app, TomTom Go Navigation, bevat geen reclame en verhandeld de persoonlijke gegevens van gebruikers niet. Daar staat dan wel tegenover dat je voor de service moet betalen. Je kunt 30 dagen de app gratis proberen. Daarna betaal je een zeer schappelijke bijdrage van €12,99 per jaar, €8,99 per half jaar of €1,99 per maand.

