'Huawei gaat Honor dumpen' - Apparata

Smartphone- en technologiebedrijf Huawei zou bezig zijn met een verkoop van zustermerk Honor.

Door de jaren heen is Huawei uitgegroeid tot een merk dat vooral premium smartphones weet aan te bieden. Ze hebben het tegen dat er geen ondersteuning is vanuit Google. Het merk heeft wel serieuze hardware in huis om toch nog tegenstand te kunnen bieden met betrekking tot de concurrentie. Zo zijn de camera’s van Huawei altijd dik in orde.

De voordeligere modellen van Huawei zijn soms wat moeilijk te plaatsen. Want is dit nu budget of premium? Binnen het concern van Huawei zit immers ook Honor. Laatstgenoemde deelt de ontwikkeling met Huawei, maar brengt smartphones met een beduidend lager prijskaartje op de markt. Om verwarring te voorkomen is de kans groot dat Huawei uiteindelijk Honor gaat verkopen.

Volgens Reuters is Huawei momenteel in gesprek met bedrijven die interesse hebben in Honor. Merken als Digital China, Xiaomi en TCL zouden er wel oren naar hebben om het dochtermerk van Huawei over te nemen. Met de deal zou een bedrag van 25 miljard yuan gemoeid zijn. Dat komt omgerekend neer op zo’n 3,16 miljard euro.

Met de verkoop van Honor kan Huawei zich richten op de prioriteiten binnen hebt bedrijf. Door de opgelegde sancties van de Verenigde Staten heeft het merk er zijn handen vol aan om smartphones in Europa en VS aan de man te brengen. Dat probleem heeft Huawei dan weer niet in China. In het Aziatische land behoort Huawei tot de best verkopende merken.