Huawei gesnapt met DSLR-foto in fotowedstrijd

Een wedstrijd waar het gaat om smartphones. En dan met een DSLR-foto aan komen zetten.

Als techbedrijf kun je heel hard door de mand vallen als je niet goed oplet. Denk aan bedrijf A afraken, terwijl je als bedrijf B zijnde gebruik maakt van een product van bedrijf A. Een echte klassieker, want dit is regelmatig voorgekomen.

Voor dit verhaal moeten we naar Huawei. Het Chinese techbedrijf organiseerde een fotowedstrijd met smartphones in de hoofdrol. Een soort tegenhanger van de iPhone fotowedstrijden die we van Apple kennen.

Bij deze wedstrijd ging het om de camera van smartphones en de mogelijkheden die er zijn met smartphone fotografie. Voor deze 2020 “Next-Image Awards” kwamen een aantal gave foto’s ter promotie voorbij. De plaatjes waren echter niet gemaakt met een smartphone, maar met een Nikon D850 van enkele duizenden euro’s.

Huawei viel door de mand en moest door het stof. Op Weibo heeft het Chinese techbedrijf excuses aangeboden. Volgens het techbedrijf ging het om een onbewuste fout. De foto was vanaf een smartphone geupload op Huawei’s Next-Image community. Huawei dacht ten onrechte dat de foto ook daadwerkelijk met een smartphone was gemaakt. (via Abacus)