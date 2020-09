Huawei HarmonyOS laat nog even op zich wachten - Apparata

Huawei wacht nog even met de release van HarmonyOS, máár er is wel al een beta uit.

Na het conflict tussen de Verenigde Staten en Huawei kan die laatste geen Google Services meer aanbieden. Het antwoord van het Chinese merk is HarmonyOS, een eigen besturingssysteem met allerlei ingebakken Google-achtige services. Maar smartphone-gebruikers die graag aan de slag willen met het nieuwe OS moeten nog eventjes wachten.

Huawei HarmonyOS komt in 2021

Eerdere berichten over Huawei HarmonyOS leken de komst van het besturingssysteem op december 2019 te schatten. Dat is overduidelijk niet gelukt. Ook 2020 werd als releasedatum aangekaart maar daar is nog niets van te zien. Nu laat het grootste smartphone-merk weten in 2021 met hun eigen OS te komen. Dat wil zeggen, smartphones met HarmonyOS, want er waren al enkele andere tech-producten die op het besturingssysteem draaien.

Beta komt binnenkort

Wanneer in 2021 is niet precies duidelijk, maar we weten wel dat Huawei zeer binnenkort een ontwikkelaars-beta voor HarmonyOS lanceert. Sterker nog, op het moment van schrijven is er al een beta voor ontwikkelaars. Die kunnen zo software met HarmonyOS op Huawei smartwatches, autosystemen en televisies ontwikkelen.

In december van dit jaar zal er vervolgens een volgende beta-versie uitkomen. Dan kunnen ontwikkelaars HarmonyOS op smartphones uitproberen. De eerste telefoons die dan native op het OS draaien komen ergens in 2021 uit.

Het is daarentegen nog niet helemaal duidelijk in hoeverre Huawei HarmonyOS wereldwijd zal uitrollen. De berichtgeving daarover conflicteert een beetje. Sommigen spreken over een voorlopige release voor China, met een latere lancering wereldwijd.