Huawei heeft bonje met grootste gamemaker Tencent - Apparata

Huawei heeft een fittie met Tencent, een ander Chinees bedrijf dat verantwoordelijk is voor enkele van de grootste mobile games van dit moment.

Huawei heeft plotseling alle games van gamemaker Tencent uit hun eigen app store gegooid. Er zou ruzie tussen de twee Chinese techbedrijven zijn omdat Tencent een “grote verandering” zou hebben doorgevoerd, zo schrijft Bloomberg. Met de bonje zijn enkele van de grootste mobile games dus nu ineens niet meer beschikbaar.

Huawei verbant Tencent

Huawei werd in 2019 verbannen door de Amerikaanse overheid. Nu delen ze daarentegen zelf de klappen uit, aan Tencent in dit geval. Alle games van de gigantische Chinese uitgever zijn vanochtend uit de app winkel van Huawei gehaald. Tencent zou plotseling andere voorwaarden hebben gesteld. Het is niet precies bekend wat er exact gaande is.

Wel weten we dat dit een gigantisch gemis is voor Huawei-gebruikers. Tencent is namelijk verreweg het grootste gamebedrijf op aarde. In 2015 bracht het Honor of Kings uit (in China), wat binnen twee jaar het populairste, best verdienende mobile game ter wereld werd. De internationale variant Arena of Valor doet het tevens geweldig.

Tevens bezit het bedrijf mening uitgevers en gamemakers, waaronder Riot Games (League of Legends) en Supercell (Clash of Clans) en ze brengen kaskrakers als Call of Duty: Mobile en PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile uit.

Naar verluidt zijn al die games dus nu niet meer beschikbaar op Huawei smartphones. Waarschijnlijk blijven de spellen werken als ze al op je smartphone staan, maar je kunt ze als het goed is niet meer downloaden.

Tencent zoekt nu naar een nieuwe manier op met Huawei in zee te blijven gaan, zo schrijft het gelinkte medium. Een woordvoerder legt uit: