'Huawei kon Nederlandse KPN-klanten ongehinderd afluisteren'! - Apparata

Uit een heftig rapport blijkt dat Huawei ongeremd en ongehinderd Nederlandse KPN-klanten kon afluisteren.

De hetze tegen Huawei werd vooralsnog eigenlijk alleen maar aangedreven door beweringen en verwijten. Tot dusver was er nooit ‘echt’ bewijs tegen Huawei. Dat lijkt nu volledig op z’n kop gezet te zijn door een geheim rapport dat de Volkskrant in handen heeft (paywall, via NOS). Huawei kon een decennium geleden Nederlandse klanten van KPN ongeremd, ongecontroleerd en ongelimiteerd afluisteren.

Huawei kon KPN-klanten afluisteren

Volgens het rapport uit 2010 kon Huawei in elk geval in die periode alle klanten van KPN afluisteren. Het rapport werd als dusdanig schadelijk voor de provider gezien, dat het geheim gehouden werd. KPN zou zijn vergunning hebben kunnen verliezen als het nieuws naar buiten kwam.

De krant noemt onder andere Balkenende, die via de provider een mobiel nummer had en dus doelwit geweest zou kunnen zijn. Huawei kon daarnaast zien welke van de 6,5 miljoen KPN-klanten door de AIVD en/of politie werden afgeluisterd. Ze konden eventueel zelf ook meespieken.

Het was allemaal mogelijk dankzij goedkope Huawei-technologie, die KPN gebruikte voor het netwerk. Daarvoor nam het bedrijf onder andere enkele Chinese werknemers in dienst. De binnenlandse inlichtingendienst (AIVD) waarschuwde KPN meermaals voor het risico op spionage.

KPN beweert dat ze geen aanwijzingen hebben voor het afluisteren van klanten door Huawei. Ook zeggen ze dat er nooit gegevens gestolen zijn. Uiteraard is dat onmogelijk te controleren, aangezien het Chinese merk volgens het rapport vanuit het thuisland met KPN-klanten kon meeluisteren. Dan lijkt een bestandje kopiëren in vergelijking kattenpis. Het is overigens niet bewezen dat er daadwerkelijk afgeluisterd is; het rapport schrijft alleen nadrukkelijk dat het mogelijk was.