Huawei Mate XS: nieuwste vouwbare smartphone

Tijdens een presentatie heeft Huawei zijn nieuwste vouwbare smartphone uit de doeken gedaan. Het gaat hier om de opvolger van de vorig jaar onthulde Mate X en luistert naar de naam Mate XS. Een ietwat ongemakkelijke benaming. De link naar het jatten van de iPhone X en XS-namen is snel gemaakt.

Huawei heeft zijn beste techniek in het toestel gepropt. De Mate XS komt met een Kirin 990 5G processor en heeft ondersteuning voor 55W snelladen. De smartphone heeft vier camera’s. Een 40 megapixel main camera, een 8 mp telefoto, een 16 mp groothoeklens en een ToF camerasensor. De camera is gemaakt in samenwerking met Leica. Aan zijkant zit een vingerafdrukscanner. Verder heeft het toestel 256 GB opslag en 8 GB RAM geheugen.

Het ontwerp van de Mate XS lijkt op dat van de Mate X en de Samsung Galaxy Fold. Met een schermgrootte van 8-inch is het bijna een tablet te noemen. Op de gelikte video’s van Huawei is vrijwel geen overgang te zien als de telefoon opengevouwen is. De praktijk moet uitwijzen hoe dit er in het echt uit komt te zien.

The #HuaweiMateXs will display more than you think…we’re bringing you the ultimate viewing experience with an immersive 8 inch screen. #TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/rwTyNWKPm7 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020

De nieuwe Huawei Mate XS komt in de kleur Interstellar blue op de markt. Op het moment van schrijven is nog niets bekend over de prijzen en beschikbaarheid voor de Nederlandse markt.