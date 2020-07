Huawei kopieert Samsung weer met opvouwbare smartphone

Vandaag lekt er een nieuwe Huawei opvouwbare smartphone die wederom erg op een toestel van Samsung lijkt.

Huawei bracht eind vorig jaar de Huawei Mate X uit, hun eerste opvouwbare smartphone. Het design en de specs? Praktisch identiek aan de eerste high-end vouwbare smartphone, de Samsung Galaxy Fold. Nu blijkt uit lekken dat Huawei wederom leentjebuur speelt met een nieuwe opvouwbare smartphone. En je raadt het al, die krijgt een clamshell design.

Opvouwbare smartphone Huawei gelekt

Een patentaanvraag bij het China National Intellectual Property Administration (CNIPA) onthult een nieuwe opvouwbare smartphone van Huawei. De aanvraag werd gespot door TigerMobiles en toont een opvouwbare smartphone in de stijl van de Samsung Galaxy Z Flip. Huawei zag vast de verrassend goede verkoopcijfers van de Galaxy Z Flip en dacht: ‘dat kunnen wij ook.’

Het door Google verbannen smartphonemerk bracht vorig jaar de Mate X uit. Later kwam Huawei met een update in de vorm van de Mate XS. In onze review lees je dat ook dat toestel een behoorlijke aanrader is.

Clamshell is logisch

Dat maakt het daarentegen des te opvallend dat Huawei over wil stappen op een nieuw design. Het clamshell format lijkt een stuk populairder te zijn dat de tablet-hybride. Ook Motorola kwam recentelijk namelijk met een clamshell opvouwbare smartphone, de Motorola Razr.

Andere bijkomende voordelen van dit design zijn de iets schappelijkere prijs, het kleinere formaat en eventuele bestendigheid tegen wat fysieke schade. Het drama rondom de Samsung Galaxy Fold toonde namelijk aan dat de scharnieren de achilleshiel van opvouwbare smartphones zijn. Niet dat een clamshell design onverwoestbaar is… Maar het zal voor veel gebruikers misschien wat veiliger aanvoelen.

Hoe dan ook, de patenaanvraag is tot dusver alles wat we hebben. In de wandelgangen wordt gesproken over een Huawei Mate V. Maar voorlopig is het nog niet eens zeker dat Huawei de ontwikkeling van het opvouwbare toestel überhaupt doorzet.