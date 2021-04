Huawei krijgt klap na klap - Apparata

Het Chinese technologiebedrijf Huawei krijgt klap na klap door alle sancties. Nu weer.

Huawei is nog steeds het kroonjuweel van de Chinese technologie industrie. Door sancties die het bedrijf opgelegd heeft gekregen door veelal Westerse landen, staat het er steeds slechter voor. Voor Huawei reden om te kijken en te investeren in andere nieuwe markten. Doel is om minder afhankelijk te worden van het Westen, daarom stopt het bedrijf hier enorm veel geld in. De vraag is of dit voor het bedrijf voldoende is.

Huawei en sancties

De Amerikaanse regering was één van de eerste Westerse landen die Huawei hard aanpakte met onder andere sancties. Dit vanwege vermeende spionage en connecties met de Chinese staat. De Amerikaanse overheid maakt zich zorgen over de draadloze 5G apparatuur en ziet dit als een veiligheidsrisico. Dus hebben zij het bedrijf op de zwarte lijst gezet.

De opkomst van Chinese bedrijven wordt door velen in het Westen gezien als een risico, dit in verband met de macht van de Chinese overheid en haar techno-autoritarisme. De Chinese overheid heeft gewoon veel te zeggen over alle bedrijven die in het land zijn opgericht, of het nou publiek of privaat is.

Klap na klap

Afgelopen week verscheen er een financieel rapport van Huawei. De boycot van de Westerse landen heeft nog steeds effect. De omzetgroei vertraagde aanzienlijk, namelijk naar 3,8 procent. Een jaar eerder was dit nog 19 procent. De internationale omzet daalde ook sterk, zeker in Europa. De sancties hebben nog steeds veel effect op Huawei en dat zien we terug in de cijfers.

Huawei verkoopt veel smartphones en daar verdienen ze veel geld mee. Ook deze verkopen hebben een klap gekregen. Het bedrijf valt nu sinds eind 2020 buiten de top 5 van smartphonemakers, aldus onderzoeksbureau Canalys. En dat doet pijn, heel veel pijn.

Amerika laat tanden zien

Amerika heeft Huawei-netwerkapparatuur uit binnenlandse 5G-netwerken verbannen. Het land heeft vervolgens andere landen, zoals Engeland, Canada en Australië, overgehaald om vergelijkbare sancties op te leggen aan Huawei.

“De VS zijn erin geslaagd de algehele groei van Huawei te beteugelen, maar het is twijfelachtig dat het Huawei als wereldwijde technologiemacht zal verpletteren”, zegt Peter Cowhey, decaan van de School of Global Policy & Strategy aan UC San Diego. Huawei zegt via haar vice-voorzitter dat het allemaal maar oneerlijk is. Misschien, misschien ook niet. Feit is dat Huawei klap na klap krijgt en dat het voorlopig nog niet over is met de sancties waarmee het te maken heeft.