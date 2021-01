Huawei krijgt nog even een trap na door verbod op Intel - Apparata

Huawei krijgt na alle sancties nog één trap na, want kort voordat Trump moet aftreden mag onder andere Intel ook niet meer met het bedrijf handelen.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump werd Huawei keihard aangepakt door een handelsverbod. Daar waren nog enkele uitzonderingen op, goed voor honderden miljarden aan inkomsten voor Amerikaanse bedrijven. Met het einde van Trump’s heerschappij in zicht krijgt Huawei nog één trap na. Onder andere Intel mag niet meer met het Chinese bedrijf handelen.

Huawei is Intel kwijt

Na de hele ophef rondom het saboteren van Chinese bedrijven geeft Trump nog één trap na. Huawei mocht al langer geen gebruik meer maken van Amerikaanse services als Google. Daar waren nog enkele uitzonderingen op, maar ook die worden nu plotseling ingetrokken, zo meldt Reuters.

Het medium heeft een e-mail in handen waar beschreven wordt hoe het Amerikaanse Commerce Department een soort afscheidscadeautje aan China geeft. Het overheidsorgaan “is van plan om het merendeel van alle licentie aanvragen voor het exporteren naar Huawei te weigeren en het annuleren van enkele uitgegeven licenties.”

Daarmee is Huawei onder andere de chips van Intel kwijt. De chipfabrikant is naar verluidt ingelicht over het intrekken van alle licenties voor de handel met Huawei. Het is niet precies bekend welke andere bedrijven niet meer met Huawei mogen handelen.

Overigens is het wel ironisch dat het overheidsorgaan nog snel de sancties aanscherpt. Volgens het medium waren alle deals en licenties goed voor een omzet van $400 miljard. Bedrijven als Intel lopen nu dus gigantische sommen geld mis vanwege vermeende (en nooit daadwerkelijk bewezen) wanpraktijken van Huawei.

Mocht Biden na zijn inauguratie vrienden willen maken in China, dan kan hij de licenties vermoedelijk gewoon weer verstrekken. Tot die tijd zal Huawei het met in-house hardware en software moeten doen.