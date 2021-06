Huawei lanceert eindelijk comeback in Europa met HarmonyOS - Apparata

Het is zover, want Huawei lanceert HarmonyOS onder andere in Europa. Het eigen OS moet voor een comeback zorgen, maar gaat dat lukken?

Iedereen buiten China heeft Huawei na het verdwijnen van Google services zo’n beetje afgeschreven, maar het smartphonemerk lanceert een comeback met HarmonyOS. Het eigen besturingssysteem van Huawei moet de producten weer aantrekkelijk maken. De vraag is nu nog, is dit mosterd na de maaltijd of kan Huawei de verloren klanten nog terug winnen?

Huawei lanceert HarmonyOS in Europa

In een blogpost kondigt Huawei de lancering van het eigen besturingssysteem aan voor zo’n 100 apparaten. Voorheen draaide devices van het merk nog op een kale versie van open-source Android. Met HarmonyOS willen de Chinezen een breed ecosysteem opbouwen. HarmonyOS draait dus niet alleen op smartphones, maar ook op tablets, wearables en slimme apparaten.

In eerste instantie rolt Huawei HarmonyOS onder andere in Europa uit voor vlaggenschepen. Onder andere de Mate 40, P40 en Mate 30 krijgen dit jaar de update. Tegelijkertijd lanceert Huawei vandaag de 12,6-inch MatePad Pro in Duitsland. Dat is een primeur, want de tablet draait standaard op het nieuwe besturingssysteem.

Later zullen ook oudere toestellen van het merk een update ontvangen. Onder andere de Mate 9, Mate 10, P20 en P10 krijgen in de eerste helft van volgend jaar een grote update.

Toch blijft een belangrijke kwestie nog even op tafel liggen. Het balletje ligt nu namelijk bij de grote jongens binnen de tech-industrie. Het is fijn voor Huawei-gebruikers dat ze een volledig besturingssysteem met alle functies erop en eraan in het verschiet hebben. Maar ze blijven afhankelijk van Huawei’s eigen AppGallery. Met andere woorden, bedrijven als Google en Facebook moeten bewust een HarmonyOS-versie van hun apps aanbieden.

De comeback van Huawei in Europa is van start gegaan met HarmonyOS. Dat neemt daarentegen niet weg dat er hoe dan ook nog een lange weg te gaan is, voordat het merk op de mainstream markt weer kan concurreren met Google en Apple.