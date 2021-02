Huawei maakt komst nieuwe vouwbare smartphones bekend - Apparata

Binnenkomt komt er een nieuw vlaggenschip van uit de koker van Huawei, het betreft een vouwbare smartphone.

De eerste vouwbare smartphones zijn alweer even geleden. 2021 zal het jaar zijn waarop sommige techbedrijven alweer hun derde generatie vouwbare smartphones presenteren. Huawei is daar één van. Het Aziatische merk heeft de Mate X2 in de startblokken staan, zo maakt het bedrijf bekend.

Huawei vouwbare smartphone

De nieuwe Huawei Mate X2 is een vouwbare smartphone met een interessante naam. De eerste vouwbare smartphone van het merk was immers de Mate X. Daarna kwam de Mate XS waar we ook op Apparata een review mee hebben gemaakt. De Mate X2 suggereert dat dit een nieuwe generatie is, terwijl de XS vooral een opgepoetste variant was van de Mate X.

Hoe dan ook. De onthulling is op 22 februari en tot op heden heeft Huawei het nieuws goed geheim weten te houden. Over de Mate X2 is vooralsnog weinig bekend. Een smartphone waarvan de info nog niet is uitgelekt. Wat een verfrissing! Net als zijn voorganger, zal hier ongetwijfeld ook weer een pittig prijskaartje aan komen te hangen. Want hoeveel vrienden van jou hebben een Huawei Mate X of een Samsung Galaxy Fold? Precies, de markt van vouwbare smartphones is nog altijd heel klein.