Huawei Mate 30 Pro review – goed, maar niet goed genoeg

Misschien wel de interessantste smartphone die we dit jaar testen: de Huawei Mate 30 Pro.





Het zijn spannende tijden voor Huawei in Europa. Voor een aantal Europese landen heeft de Chinese techgigant besloten om de Mate 30 Pro op de markt te brengen. Ik zeg bewust niet ‘de nieuwe Mate 30 Pro’, want het nieuwe is er wel vanaf. Huawei introduceerde de smartphone in het najaar van 2019 in China. Pas nu, in februari, is de smartphone ook hier in Nederland verkrijgbaar.

Ondanks het feit dat het toestel niet meer nieuw is, wilden we bij Apparata de Mate 30 Pro toch eens aan de tand voelen. In eerste instantie omdat we in 2018 erg waren te spreken over zijn voorganger, de Mate 20 Pro. Hoe scoort zijn opvolger in vergelijking met dat toestel? Daarnaast is de Mate 30 Pro de eerste smartphone van Huawei in Nederland zonder de diensten van Google. En dat moesten we toch eens een de praktijk ondervinden.

Geen Google?

Voordat we induiken op de specificaties van de Mate 30 Pro, gaan we het eerst over de olifant in de kamer hebben: Google. Je hebt geen Google Play Store op de smartphone. Zaken als Gmail, YouTube en Google Drive missen daardoor. Het is echter niet onmogelijk om deze apps alsnog op je Mate 30 Pro te krijgen. De makkelijkste manier is als je al een Android-smartphone gebruikt. Via Phone Clone kun je eenvoudig al je apps overzetten naar de Mate 30 Pro. Ook YouTube en Gmail dus. Aan dat laatste heb je echter niet zoveel. De diensten van Google werken namelijk niet. Je kunt dus niet je Google-account koppelen. YouTube werkt wel oké, al kun je niet je abonnementen raadplegen of je kijkhistorie inzien. De Mate 30 Pro is dus vooral een hoofdpijndossier voor mensen die heel veel met Google werken.

App Gallery

Het alternatief op de Play Store is de App Gallery van Huawei. Dit is een enorme app winkel waar je echt mee uit de voeten kunt. Wist je dat de App Gallery de derde app store ter wereld is? Na de App Store van Apple en de Play Store van Google.

Huawei bedient in eerste instantie China met deze App Gallery. Als westerling is het dus even wennen in deze nieuwe store. Diverse apps als Flitsmeister, 9292 en Albert Heijn zijn echter gewoon te vinden in de App Gallery. Ben je op zoek naar Instagram of Facebook dan vis je achter het net. Deze apps zijn niet beschikbaar. Gelukkig denkt de App Gallery met je mee. Bijvoorbeeld in het geval van Facebook. De App Gallery geeft een suggestie naar een weblink zodat je alsnog Facebook, buiten de App Gallery om, kunt downloaden. Dit is een veilige link en direct afkomstig van de bron, in dit geval Facebook. Je hoeft niet bang te zijn voor malware.

Foutloos is de App Gallery niet. Als ik op de Mate 30 Pro, met Nederlands als ingestelde taal, zoek op WeChat krijg ik informatie over de app in het Chinees. Dat hoort natuurlijk niet.

De Huawei Mate 30 Pro

Ja, je hebt geen Google-diensten, maar ik heb je nu ook uitgelegd dat je geen onwerkbare smartphone hebt. Gaan we nu door naar het echte werk: de Mate 30 Pro zelf. Op de hardware kun je weinig aanmerken. Huawei weet altijd top of the bill te leveren met zijn high-end smartphones en de Mate 30 Pro stelt zeker niet teleur.

Het toestel heeft een 6.53-inch groot OLED display. Het display loopt een klein stukje door op de randen. Dit is persoonlijk of je dit fijn vindt of niet. Ondergetekende is er niet wild van. Het kan zorgen voor zogenaamde ghost touches: aanrakingen op het scherm die per ongeluk gebeuren omdat je vingers op de hoeken van het display rusten. Het gaat hier overigens om een FHD+ scherm met een 2.400 x 1.176 resolutie. Een vingerafdruksensor zit verwerkt in het scherm.

De versie die Huawei in Nederland verkoopt heeft 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Met een NM SD Card is de opslag verder uit te breiden met nog eens 256 GB.

Voor de achterkant is gekozen voor een rond camera-eiland met vier camera’s. Het gaat hier om 2x 40 megapixel camera’s, een 8 megapixel telelens en een 3D diepte gevoelige camera. Selfies maken kan met de 32 megapixel camera aan de voorkant. Ik ben altijd zeer onder de indruk van de camera’s die Huawei gebruikt. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met Leica. Ook de Mate 30 Pro scoort dankzij zijn slimme AI uitstekend. De software neemt in sommige gevallen een stukje van de werkelijkheid weg. Het ziet er daardoor mooier uit dan het echt is. Erg? Ik kan het als echte foto-leek wel waarderen. Check enkele foto’s die we maakten met de camera hieronder.

Er zit een grote batterij van 4.500mAh in de Mate 30 Pro. De telefoon gaat iets langer dan een dag mee bij normaal gebruik. Opladen gaat razendsnel met de 40W Huawei SuperCharge. Draadloos laden kan met 27W door middel van de draadloze Huawei SuperCharge technologie. De aansluiting verloopt via USB Type-C.

Wat opvalt als je de telefoon aanzet is de flinke notch. Huawei heeft er bewust voor gekozen om de inkeping te behouden. In die inkeping zijn een aantal sensoren geplaatst. Onder andere een infraroodsensor om veilig gebruik te kunnen maken van gezichtsherkenning.

Conclusie

Hoe goed de Huawei Mate 30 Pro ook in elkaar zit. Alles aan deze smartphone voelt alsof deze niet voor onze markt is bedoeld. Neem als voorbeeld de eerder genoemde Chinese taal in de App Gallery. Als Huawei het toestel voor een scherpe prijs op de markt had gezet, had de Mate 30 Pro misschien nog enige kans van slagen. 999 euro betalen voor een smartphone die, laten we wel wezen, minder prettig werkt dan al zijn concurrenten, is moeilijk goed te praten. De Mate 30 Pro is alleen voor de die-hard Huawei fan. Hij/zij zal er genoeg plezier aan beleven, want technisch steekt de Mate 30 Pro erg goed in elkaar. Met de aankoop van een Mate 30 Pro krijg je een Watch GT 2, een Wireless Charger en een Flip Cover cadeau.

De tijd zal het leren of Huawei op de lange termijn wel relevant weet te blijven voor de Europese markt. Zo zal de App Gallery verder en verder uitgebreid worden met meer relevante apps.

Uiteindelijk willen consumenten geen smartphone met een handleiding. Ze willen een apparaat waar ze meteen mee uit de voeten kunnen. Dat is nu nog niet het geval. En dat is jammer, want de Huawei Mate 30 Pro verdient de lof.