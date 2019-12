Huawei Mate X 2 komt er al aan, maar wij krijgen de oude

Nederland krijgt officieel de Huawei Mate X.

Huawei komt met een bijzonder release-schema voor hun opvouwbare smartphone-tablet-lijn. De Huawei Mate X ligt pas een maand in China in de winkel, maar zeer binnenkort kondigt het miljardenbedrijf de volgende versie alweer aan. Helaas krijgen wij in Europa nog de oude versie, al is het maar de vraag of iemand daar op zit te wachten.

Eerder dit jaar kondigde de verstoten techgigant een verbeterde versie van de Huawei Mate X aan met de naam Huawei Mate Xs. Nu laat Huawei-topman Richard Yu weten dat de originele Huawei Mate X in maart van 2020 in Europa zal worden gelanceerd. In hetzelfde interview met Fandroid kondigt hij de volgende Mate X-smartphone aan, die in februari gelanceerd gaat worden. Het is niet duidelijk of het hier om de eerder aangekondigde Mate Xs gaat of niet.

Met andere woorden, Huawei brengt de originele Mate X pas uit nadat de opvolger al in China uit is. Een bijzondere stap, maar het zou een handige beslissing kunnen zijn. Met de tweede variant op de productielijn zou het aannemelijk zijn dat de originele Mate X een stukje goedkoper wordt. Misschien dat niet verkochte modellen zelfs gewoon naar Europa gebracht worden.

En een meer schappelijke prijs lijkt het enige wat de Mate X in Europa in elk geval enigszins succesvol zou kunnen maken. Zoals je namelijk vast wel weet, krijgen Europeanen geen Google-services op het toestel. Kortom, zo veel heb je er dus niet aan. Prijs zou dan de enige manier zijn waarop de Chinezen met de Zuid-Koreanen van Samsung kunnen concurreren. Samsung’s Galaxy Fold komt namelijk ook officieel naar Nederland.

