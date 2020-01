Huawei Mate X vs. Samsung Galaxy Fold – Welke verkocht meer?

Welke zou het beste verkocht zijn?





Opvouwbare smartphones zullen wellicht dé trend van 2020 worden maar de eerste generatie was alles behalve een groot succes. Maar welke van de twee grote jongens is de winnaar, de Google services-loze Huawei Mate X of the uitzonderlijk fragiele Samsung Galaxy Fold?

Eind vorig zou bekend gemaakt zijn dat de Galaxy Fold één miljoen keer verkocht was. Naderhand bleek dat een beetje een miscommunicatie te zijn geweest.

Nu spreekt Samsung-topman Koh Dong-jin waarschijnlijk zijn mond voorbij tijdens de huidige CES-beurs, zo meldt het Zuid-Koreaanse Yonhap News Agency. Het zijn geen miljoen exemplaren die volgens hem verkocht zijn, maar wel een half miljoen.

Gaat de Chinese concurrent daar tegenop kunnen met de Huawei Mate X? Als Huawei niet verbannen was door de Verenigde Staten, dan had de Mate X waarschijnlijk een zeer redelijke kans gehad. Okay, als je de twee toestellen naast elkaar legt, krijg je ongeveer net zoveel als bij de Galaxy Fold, al is de Mate X wel een stukje duurder.

Volgens SinaFinance (via AndroidAuthority) zou Huawei per maand 100.000 exemplaren van de Huawei Mate X hebben verkocht in China. Het toestel is ongeveer twee maanden uit en gezien het feit dat het toestel nergens anders dan in China beschikbaar is, levert ons dat een totaal aantal van zo’n 200.000 eenheden op.

Een echt eerlijke vergelijking is het dus niet; de Galaxy Fold is redelijk internationaal verkrijgbaar, terwijl de Mate X het moet doen met het (toegegeven, gigantische) thuisland. Ook moet nog gezegd worden dat geen van de cijfers 100% accuraat zullen zijn.

Desalniettemin, onder de streep heeft Samsung deze beatdown gewonnen.