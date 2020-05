Huawei Mate XS Review – alleskunner voor 2499 euro?

We hebben de nieuwe Huawei Mate XS uitgeprobeerd voor deze review. Hoe hebberig maakt deze vouwbare smartphone?

Wanneer was de laatste keer dat je echt enthousiast werd van een nieuwe smartphone? Er zijn vandaag de dag zoveel fabrikanten dat we nog amper opkijken van technologie. De ene smartphone heeft een sublieme camera en de andere smartphone uitstekende performance. Technologie waar we inmiddels zo gewend aan zijn geraakt dat we het zijn gaan verwachten. Elke nieuwe smartphone is immers een stukje beter dan zijn voorganger. What’s new? Nou, de Huawei Mate XS bijvoorbeeld.

Met de komst van vouwbare smartphones hebben we weer iets om naar uit te kijken. Een geheel nieuw concept dat nieuw is in de wereld van telefoons. Inmiddels zijn er meerdere vouwbare smartphones op de markt verkrijgbaar. We hebben het concept uitgeprobeerd voor een review met de nieuwe Huawei Mate XS. Het is alweer de tweede vouwbare smartphone van de Chinese techgigant. De Mate X kwam niet naar Europa, maar de Mate XS kun je gewoon hier in Nederland kopen. De hoogste tijd om deze telefoon eens aan de tand te voelen dus.

Huawei Mate XS review – specificaties

Voordat we het vouwbare concept gaan behandelen, eerst even de specs. Huawei heeft zijn beste techniek gestopt in de Mate XS. De in maart voor de Nederlandse markt geïntroduceerde smartphone heeft een 8-inch scherm. In een gevouwen toestand heb je aan de ene kant een 6.6-inch scherm en aan de andere kant een 6.38-inch scherm. Je gebruikt altijd het 6.6-inch display als primair scherm. Het display aan de andere kant is een soort hulpscherm en daardoor ook kleiner. Het nadeel is dat je altijd een ‘bloot’ scherm hebt aan beide kanten. De Mate XS kun je nooit met andere objecten combineren in je broekzak, dat gaat gegarandeerd voor krasjes zorgen.

Huawei maakt veel technologie in eigen huis en dat doen ze onder meer met eigen chipset. In het geval van de Mate XS is dit een Kirin 990 5G chip. De 990 zit ook in de Huawei Mate 30 Pro en de P40 Pro. Twee toestellen die we ook recent getest hebben. Voor ons is de 990 dus bekend gebied. Op de Mate XS presteert de chipset eveneens lekker vlot en schakelt het systeem naadloos over van een gebogen naar een open toestand. Zelfs tijdens het gebruik van een app is er geen vertraging merkbaar. Je kunt vliegensvlug omschakelen, wat wel zo prettig is.

In een traditionele review van Apparata ben je gewend dat we de camera uitgebreid testen. In het geval van de Mate XS hebben we dat niet gedaan. Simpelweg omdat de setup is gebruikt van de P30 Pro. Lees de Huawei P30 Pro Apparata review om te ontdekken hoe de camera functioneert. Het betreft een SuperSensing Leica Quad Camera-systeem. Er zit een 40-megapixel hoofdcamera, een 16-megapixel ultragroothoeklens en een 8-megapixel telelens. Kers op de taart is een 3D-dieptegevoelige camera. Het grote verschil met een traditionele smartphone is dat je met de Mate XS geen selfiecamera hebt. Het enige wat je moet doen is de telefoon omdraaien. Zo kun je met de primaire camera een selfie maken én jezelf zien. Handig voor de vloggers onder ons, of voor diegenen die veel videobellen.

Huawei Mate XS review – gebruik

Waar we uitgebreid op gaan inzoomen in deze review is het dagelijkse gebruik van een Mate XS. Het was voor ons voor het eerst om een vouwbare smartphone elke dag te gebruiken. Niet even een korte kennismaking op een event, maar echt een praktijktest van enkele weken. Tja, hoe bevalt dat concept dan van een vouwbare smartphone?

Ik kan je vertellen dat je in één klap heel veel nieuwe vrienden maakt. Nog nooit heb ik zoveel reacties gehad op het testen van een product. Zowel op Instagram als in het echte leven was de verbazing enorm. De vouwbare smartphone is wat dat betreft een absolute gadget. Ook in de eerste 48 uur na het in gebruik nemen van de Mate XS zat ik op een roze wolk. Wat een uniek concept! Vervolgens raak je gewend aan het idee en komen ook de nadelen naar boven.

We beginnen even bij het begin. Het systeem dat Huawei gebruikt voor de Mate XS noemen ze het Falcon Wing scharnier. Het openen en sluiten van de smartphone voelt premium. Dat wil zeggen: dit zit stevig in elkaar. De behuizing is van een mooie kwaliteit. Op geen enkel moment krijg je het gevoel iets per ongeluk stuk te maken. Om een OLED-scherm te kunnen vouwen moet een fabrikant van ander materiaal dan glas gebruik maken. Het scherm is van plastic. Dit geeft helaas een wat goedkoop tintje aan het geheel. Zo glimt het plastic scherm behoorlijk in zonlicht. Daarnaast neemt het veel stof op en zijn vingerafdrukken goed zichtbaar. Dit vergt enige gewenning. Plastic is immers geen glas. Af-fabriek zit er een soort screen protector op het display. Van de eerste Samsung Galaxy Fold hebben we geleerd daar vanaf te blijven. Je sloopt het OLED-paneel als je deze protector verwijderd. Afblijven dus!

Tablet is overbodig

De Mate XS is met 2499 euro een behoorlijk dure smartphone. Je moet het apparaat echter zien als een smartphone én een tablet. Tel je de prijzen van deze apparaten bij elkaar op dan is de adviesprijs oké te noemen. Het nadeel is dat een echte tablet toch al gauw een 10-inch scherm heeft. Dan is 8-inch wel een formaat kleiner. In een gevouwen toestand past de Mate XS wel in je broekzak en dat kan je van een statische 10-inch tablet niet zeggen.

Gamen of films en series kijken is zeer prettig op de Huawei Mate XS. Je vouwt het scherm open en je hebt letterlijk een andere ervaring. Het is belangrijk om dit op een plek te doen waar de zon niet kaatst op het display, want dit bederft de pret. Helaas heb je geen toegang tot de Google Play Store op dit apparaat, waardoor je vaak met een omweg toegang moet krijgen tot de apps die je op de smartphone wil hebben.

Onderdeel van een experiment

Toen BMW de i8 op de markt bracht was het net of je een conceptauto kon kopen, zo futuristisch was deze auto bij de introductie. Datzelfde gevoel krijg je met de Huawei Mate XS. Het is allemaal nog zo nieuw dat je het gevoel hebt onderdeel te zijn van een experiment.

De vouwbare smartphone heeft grote voordelen, maar ook grote nadelen. Het voornaamste nadeel is zijn omvang. In een gevouwen toestand heb je als het ware twee smartphones op elkaar geplakt. In een handtas geen probleem, maar in je broekzak is de Mate XS nogal aanwezig. Ook het gewicht is met 300 gram fors te noemen. Zelfs in een gevouwen toestand had ik de smartphone altijd met twee handen beet. De telefoon is simpelweg te zwaar om comfortabel met één hand te bedienen. Een dunner en handzamer concept zou al een hele verbetering zijn met deze vouwbare smartphones.

We staan pas aan het begin van deze nieuwe technologie. De Huawei Mate XS maakt dan ook nieuwsgierig naar wat de toekomst gaat brengen. De Chinese techgigant heeft een dappere tweede poging gedaan met de Mate XS. Het is een absoluut niche en een prijskaartje van 2499 euro zal voor de meeste mensen toch iets te heftig zijn.

Pluspunten

Tablet zo goed als overbodig

Naadloze ervaring in open en gevouwen toestand

Prettig in de hand voor games, films en om teksten mee te lezen

Kwalitatieve behuizing en vouwmechanisme

Uitstekende technologie, inclusief goede camera

Minpunten

Het scherm oogt niet altijd even mooi

Zwaargewicht

Prijs van 2499 euro niet voor iedereen

Beide kanten een scherm, gevoelig voor schade

De Huawei Mate XS is nu te koop via de webshop van het merk en bij de MediaMarkt.