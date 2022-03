Huawei Matepad Paper gaat jouw notitieblok vervangen

Gooi je papieren notitieblok maar weg, want de Huawei Matepad Paper is hier.

Het is makkelijk om te zeggen dat een tablet een vervanger is voor papier. Het gemak waarmee je even iets op een papiertje krabbelt is toch vaak een beter alternatief dan overal je iPad voor gebruiken. Ook schrijven gaat gewoon net even iets beter met een pen. Hoe durven wij dan te stellen dat deze Huawei Matepad jouw notitieblok gaat vervangen?

Huawei Matepad Paper

Omdat dít de Huawei Matepad Paper is. Het is heel simpel, eigenlijk is het geen tablet. Het is meer een soort uit de hand gelopen e-reader. De Matepad Paper leent dan ook de schermtechnologie van een e-reader. Die werken met E Ink-technologie, wat anders is dan een scherm. E Ink is in zwart wit en werkt niet met een verlicht display.

Anders dan een e-reader werkt de Huawei Matepad Paper wel met een touchscreen. Huawei levert een stylus erbij genaamd M-Pencil, waarmee je kunt schrijven op de Matebook Paper. Op concurrenten voelt het vaak bijna alsof je gewoon op papier schrijft, dus het is te hopen dat Huawei dit ook onder de knie heeft gekregen. Verder werkt het wel meer als een soort e-reader, waar de focus ligt op e-book geschikte publicaties lezen en dus ondertussen notities maken. Surfen op het internet of films kijken zit er niet bij.

Specs

Minder productieve apparaten hebben minder kracht nodig, dus de Huawei Matebook Paper is wat behoudend. ‘Slechts’ 4 GB RAM en 64 GB opslag, maar de documenten zijn minder veeleisend dan op reguliere tablets. Het grote scherm is wel fijn: 1872 x 1404 pixels (227 ppi) op een 10,3 inch groot scherm. Het apparaat is niet veel groter dan 10,3 inch, waarmee een scherm-tot-behuizing-ratio van 86,3 procent wordt gerealiseerd. De software is gebaseerd op Huawei HarmonyOS 2, hun eigen besturingssysteem.

We weten helaas nog niet hoe duur de Huawei Matepad Paper is, maar we hopen op een vriendelijk prijskaartje. Dan hoef je nooit meer een schrijfblok te kopen.