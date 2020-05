Huawei ook komend jaar niet aan Google

Niet alleen Google, maar alle Amerikaanse bedrijven mogen niet samenwerking met Huawei.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn bestaande uitvoeringsbevel verlengd. Het gaat hier om het bevel dat Amerikaanse bedrijven niet langer mogen samenwerken met Huawei. Zo is er voorlopig nog geen licht aan het einde van de tunnel voor de Chinese techgigant.

Huawei is hier in Europa al massaal ingericht op een leven zonder Google en andere Amerikaanse bedrijven. Het bedrijf promoot zijn Huawei Mobile Services en doet alsof ze de diensten van Google op Android niet nodig hebben. Onder andere de in Nederland beschikbare Mate 30 Pro, P30 Pro en de Mate XS hebben geen Google Mobile Services.

Het bevel van Trump is volgens Reuters tot en met tenminste mei 2021 van kracht. Niet alleen Huawei heeft te maken met de ban, de regel is ook van toepassing voor het Chinese techbedrijf ZTE. Voor Amerikaanse bedrijven is het uitvoeringsbevel ongunstig. Huawei was een grote klant en door het bevel kunnen de bedrijven niet langer samenwerken.

Het is bijna een jaar geleden dat het uitvoeringsbevel van kracht werd. Stel dat het bevel wordt ingetrokken is nog maar de vraag of Huawei weer gebruik wil maken van de Google Mobile Services. Het Chinese bedrijf investeert nu volop in het eigen Huawei Mobile Services.