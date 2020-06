Huawei P40 Pro+ komt er nog deze maand aan

Alles wat je moet weten over de Huawei P40 Pro+ lees je na de clique.

Het vlaggenschip van Huawei op het gebied van smartphones met een uitstekende camera is de P40 Pro. Er is echter ook een nog beter topmodel genaamd de P40 Pro+. Deze modelvariant kwam recent op de markt in China. Huawei heeft bekendgemaakt de P40 Pro+ ook naar Europa te brengen.

De smartphone komt zowel hier in Europa als in het Verenigd Koninkrijk op de markt. In tegenstelling tot de P40 Pro, heeft de P40 Pro+ een nog betere camera. Het gaat hier om de Ultra Vision camera van Leica. Verder komt de smartphone met een 6.58-inch (2.640 x 1.200) display, 40W draadloos snelladen, 5G connectiviteit en Huawei’s EMUI 10.1 besturingssysteem. In tegenstelling tot de P30 Pro heb je met de P40 Pro geen toegang tot de diensten van Google.

Bij een vlaggenschip hoort wat betreft Huawei ook een vlaggenschip prijs. De Huawei P40 Pro+ is vanaf 25 juni verkrijgbaar en gaat 1.399 euro kosten. Daarmee haal je één van de beste smartphone camera’s in huis. Tegelijkertijd is de keuze enorm in dit segment. Voor dit geld scoor je ook een iPhone 11 Pro of een Samsung Galaxy S20 Ultra. Bovendien hebben de concurrenten wel toegang tot Google en deze P40 Pro+ helaas niet.