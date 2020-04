Huawei P40 Pro review: laat die camera maar thuis!

Een nieuw hoogstandje van Huawei. Dit is de P40 Pro!





Ik zal meteen bekennen. De Huawei P-serie is mijn favoriete reeks van Huawei. De smartphones combineren performance met uitstekende camera’s. Letterlijk, want bij de P40 Pro steekt het camera-eiland inderdaad een beetje uit. Het wegvallen van de Google Services gooit echter roet in het eten op het gebruiksgemak. Hoe presteert de P40 Pro in het totaalplaatje?

Specificaties

De Huawei P40 Pro heeft een 6.58-inch groot display. Dit is een OLED-scherm met een 90 Hz refresh rate. Het toestel werkt met een resolutie van 2640 x 1200. EMUI 10, de skin van Huawei over Android 10, beschikt over een Always On Display-functie. Het is aanbevolen om deze aan te zetten, want het ziet er gelikt uit op je P40 Pro. Er is keuze uit meerdere animaties wat het leuker maakt dan enkel een saaie klok.

In ben inmiddels gewend dat high-end smartphones wat zwaarder wegen. De P40 Pro is daar geen uitzondering op. Met 209 gram is het een toestel dat je voelt in je handen. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Silver Frost, Ice White, Blush Gold, Deep Sea Blue en Black. Wij hebben laatstgenoemde.

De telefoon draait op de Kirin 990 5G octa-core processor van Huawei. Er is sprake van 256 GB opslag en 8 GB RAM geheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.200 mAh. De telefoon heeft een IP68-certificatie. Dit betekent dat de smartphone stof- en waterbestendig is. Opladen gaat razendsnel met de Huawei SuperCharge 40W. Dit alles mag je ook wel verwachten op een smartphone met een prijs van 999 euro.

Ontwerp

Huawei heeft niet op safe gespeeld met het uiterlijk van de P40 Pro. De smartphone is echt anders in vergelijking met de P30 Pro. Het begint met de notch. Dat is het eerste wat je gaat opvallen. Het techbedrijf heeft gekozen voor een inkeping die links bovenin te zien is. Hier zit de selfiecamera en een aantal sensoren. Onder andere een infrarood sensor en een bewegingssensor. Het is aanbevolen om een donkere achtergrond in te stellen. Die inkeping valt op en valt met een donkere achtergrond wat weg. Het is irritant, maar je krijgt er ook wat voor terug. Zo werkt gezichtsherkenning in het donker. Daarnaast kun je het toestel voor een deel met draadloze bewegingen bedienen door te swipen.

Verder valt op dat de hoeken als het ware omhoog komen. Het creëert het effect van een golf water. Alle vier de hoeken van de smartphone zijn op deze manier afgevlakt. Het maakt de P40 Pro net even wat anders.

Draai je de P40 Pro om, dan zie je meteen een camera-eiland waar je U tegen zegt. De P-serie van Huawei draait voornamelijk om fotografie en dat is te zien. Het eiland steekt een beetje uit. De telefoon vlak op een tafel leggen kan dus niet. Als je typt zal de P40 Pro wiebelen. Over de kwaliteit van de behuizing niets dan lof. De Huawei voelt premium aan met mooie materialen. Ons zwarte exemplaar was wel gevoelig voor vingerafdrukken. De P40 Pro is echter niet glad in de hand. Dat betekent dat je de smartphone zonder hoesje kunt gebruiken.

Camera

Je kunt gerust stellen dat Huawei naar het volgende niveau is gekropen met de camera van de P40 Pro. Keer op keer maakt de kwaliteit van de Leica-camera indruk. De prijs die je moet betalen is een druk camera-eiland. Dit neemt een groot gedeelte van de bovenkant van de achterkant in beslag. Het spreekwoord ‘wie mooi wil zijn moet pijn lijden’ gaat hier zeker op. Het ziet er niet fraai uit, maar het resultaat mag er zijn.

De P40 Pro heeft op de achterkant meerdere camera’s zitten. Het begint met een 50-megapixel camera, dan een 40 megapixel groothoek, een 12 megapixel telefoto en een 3D camera. De camera kan zowel optisch, als digitaal als hybride zoomen. Video’s opnemen gaat in een kwaliteit tot 4k met 60 fps. Foto’s worden genomen met ondersteuning tot een resolutie van 8192 x 6144 pixels. Aan de voorkant zit een selfiecamera van 32 megapixel, bijgestaan door een dieptecamera en infrarood voor een veilige toepassing van gezichtsherkenning.

Goed, dat is de specsheet. Hoe zit het dan in de praktijk? Je ziet enkele voorbeelden hieronder. Huawei heeft samen met Leica weer een dijk van een P Serie gepresenteerd. De camerasoftware lijkt beter afgesteld te zijn dan we voorheen zagen op Huawei’s. Het resultaat is een foto dat veel lijkt op de werkelijkheid. De details komen tot leven als je een foto maakt van een object waar veel op valt te zien. Denk bijvoorbeeld aan een mooie plant. (tekst gaat verder onder de foto’s)

Dagelijks gebruik

In tegenstelling tot de Huawei Mate 30 Pro heeft het techbedrijf bij de P40 Pro wel gekozen voor fysieke knoppen aan de zijkant. Gelukkig zou ik haast willen zeggen. De haptische feedback van de Mate 30 Pro om onder meer de volume aan te passen werkt niet optimaal. Bij de P40 Pro zitten er twee knoppen aan de zijkant. Voor de volume en een losse aan/uit knop. Heerlijk, want dat werkt toch het prettigst.

Je kunt geen gloednieuw Huawei of Honor in je handen hebben en NIET beginnen over Google. Want ook tijdens het gebruik van de P40 Pro loop je tegen dit ‘probleem’ aan. Het missen van Google Mobile Services is als een olievlek. Je vergeet hoe goed deze telefoon is en gaat je ergeren aan het missen van apps. De meeste gangbare apps die wij Nederlanders gebruiken kun je vaak op een alternatieve manier downloaden, maar gebruiksvriendelijk is het niet. We hopen echt dat Huawei de komende jaren stappen gaat zetten met de App Gallery (dat is de Play Store van Huawei). Als apps als WhatsApp, Instagram en Facebook direct te vinden zijn in de App Gallery zijn de nieuwe toestellen van Huawei en Honor al een stuk vriendelijker in gebruik.

Conclusie

Het visitekaartje van de Huawei P40 Pro tref je op de achterkant. Liefhebbers van fotografie en consumenten die van mooie kiekjes houden hebben aan de P40 Pro een zeer goede aankoop. De camera van de P40 Pro is er eentje die een vakantiefotoboek waardig kan vullen als het gaat om de kwaliteit. Tel daarbij op dat je een razendsnelle processor hebt, dat de telefoon 5G-ready is en dat de tefoon over een fraai 90 Hz OLED-scherm beschikt.

De P40 Pro is goedkoper dan een iPhone 11 Pro en een Samsung Galaxy S20 Ultra. Gevoelsmatig vaart de P40 Pro wel in hetzelfde water. Met die paar honderd euro ‘korting’ koopt Huawei als het ware zijn Google-gemis af. Wie een fotocamera in zijn broekzak wilt hebben doet aan de P40 Pro een goede aankoop. Voor vergelijkbare performance van de Huawei kun je echter ook shoppen bij merken als OPPO en OnePlus. En dan heb je wél alle Google services.

Pluspunten

Premium uiterlijk

Fantastische camera

Nieuw ontwerp maakt de P40 fris om te zien

Minpunten

Groot camera-eiland op de achterkant

Géén Google services

Notch op scherm, al krijg je daar wel wat voor terug

De nieuwe Huawei P40 Pro is vanaf 7 april 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro.