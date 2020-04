Huawei P40 Pro vs OPPO Find X2 Pro

Welke smartphone komt als winnaar uit de bus?





Het voorjaar is begonnen en fabrikanten van smartphones zijn ook uit hun winterslaap ontwaakt. Onder andere Huawei en OPPO brengen nieuwe smartphones op de markt. Huawei doet dit met de nieuwe P40 Serie en OPPO met de Find X2. In deze vergelijking pakken we de P40 Pro erbij en zetten we deze tegenover de Find X2 Pro.

De Huawei heeft al meteen een minpuntje te pakken door het ontbreken van de Google Mobile Services. De smartphones van OPPO bieden al de Google-features wel. Daar staat tegenover dat de P40 Pro een fantastische camera heeft en dat de smartphone 200 euro goedkoper is in vergelijking met de OPPO Find X2 Pro.

Check hieronder de vergelijking met betrekking tot de specificaties. Welke smartphone komt wat jouw betreft als winnaar uit de bus? Zowel de nieuwe Huawei P40 Pro als de nieuwe OPPO Find X2 Pro zijn we druk aan het testen. Hou Apparata.nl in de gaten voor de reviews!