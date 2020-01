Huawei P40 renders onthullen S20-achtig design

Huawei komt met een Galaxy-achtig design voor de aankomende Huawei P40.





Het leek er bij de eerste renders al op, maar omdat die zo donker waren was dat lastig te zeggen. Nu brengt 91Mobiles nieuwe kiekjes uit en daaruit blijkt inderdaad: de Huawei P40 gaat behoorlijk op de Samsung Galaxy S20 lijken. Wel komt het Chinese merk met een eigen primeur; het toestel komt met een dubbele selfie-camera.

De Huawei P30 droeg nog een subtiele notch maar op basis van de nieuwste renders lijkt het erop dat de opvolger, de P40, een punch-hole selfiecamera krijgt. Van voor heeft hij daarbij wel iets weg van de aankomende Galaxy S20, al moeten Samsung-fans wel toegeven dat ze waarschijnlijk geen dubbele selfie-camera krijgen.

De achterkant is overigens de aanstichter van de vergelijking met het vlaggenschip van Samsung. Het camera-eiland met een drietal vertical cameralenzen lijkt behoorlijk veel op die van de Galaxy S20.

Op het camera-eiland zijn ook de gebruikelijke Leica-specs van de Huawei-lenzen te zien. Het gaat hierbij om een ‘gewone’ camera, een ultragroothoeklens van 17mm en 80-mm telelens. De resolutie van de betreffende camera’s is nog niet bekend.

Verder valt nog op dat er een headphone jack mist. De renders tonen alle kanten van het toestel, behalve de bovenkant. Het zou dus kunnen zijn dat de fysieke koptelefoonaansluiting naar boven is verhuisd, maar voor het zelfde geld heeft Huawei de 3.5mm ingang na de P30 nu afgezworen.

Vooralsnog is het vrijwel zeker dat Huawei de Google services moet overslaan voor de P40 en het is dan ook maar de vraag hoe uitgebreid Huawei hun aankomende vlaggenschip gaat uitbrengen. Naar verluidt krijgt het toestel een Kirin 990-processor met 5g-modem. De officiƫle onthulling komt waarschijnlijk in maart; Huawei onthult hun toestellen meestal in die periode.

