Huawei P50 en P50 Pro met sublieme camera zijn hier

De nieuwste Huawei smartphones, in vorm van de P50 en P50 Pro, zijn hier. De camera staat weer centraal bij deze toestellen.

Door het ontbreken van Google diensten is het merk Huawei in Nederland een beetje ondergesneeuwd. Met moordende concurrentie die wel Google services kunnen aanbieden heeft de Chinese techgigant het moeilijk de aandacht vast te houden. Desalniettemin gaat het merk door, met in dit geval de nieuwe Huawei P50 en P50 Pro.

Huawei P50

De toestellen zijn de opvolgers van de P40 Series. We beginnen met de P50. Deze smartphone heeft een 6.5-inch OLED scherm en een refresh rate van 90 Hz. De telefoon is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 888 processor. De batterij heeft een capaciteit van 4.100mAh en je kunt er 66W mee snelladen.

De camera bestaat uit een 50 MP + 13 MP + 12 MP eiland op de achterkant. Het toestel is waterbestendig met een IP68 rating.

Huawei P50 Pro

Het vlaggenschip dan. De P50 Pro heeft een 6.6-inch OLED 120Hz display met een resolutie van 2.700 x 1.228 pixels. Op de achterkant tref je een 50 MP + 64 MP + 40 MP + 13 MP cameraconstructie. Dit is altijd een spektakel met de P-serie smartphones van Huawei. Met de P50 Pro zal dit niet anders zijn.

De batterij heeft een capaciteit van 4.360mAh. Opladen gaat, net als met de P50, razendsnel dankzij 66W snelladen. Ook hier weer een IP68 rating en uiteraard een Snapdragon 888 chipset.

China

De lancering van de nieuwe Huawei P50 en P50 Pro is in China. Het is niet bekend of de toestellen op een later moment ook buiten het land verkocht gaan worden. De P50 koop je in China voor 4.488 yuan (584 euro) en de P50 Pro kost 5.988 yuan (780 euro).